100 مليون دولار استثمارات جديدة لإنشاء مصانع للمنسوجات والملابس فى غرب القنطرة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقود مشروعات جديدة لإنشاء مصانع للمنسوجات والملابس فى منطقة غرب القنطرة الصناعية باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.

ويزور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الصين لعقد الجولة الترويجية الثانية، وشارك فى مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة فى صناعة المواد النسيجية والملابس الجاهزة، وكبار مصنعى المنسوجات، لمناقشة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها.

وعلى هامش مناقشات المائدة المستديرة، وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد حق الانتفاع بالأرض مع شركة“هنجشينج” لإقامة مشروع صباغة وتجهيز وصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 70 مليون دولار وتوفر 1500 فرصة عمل.

ووقع جمال الدين 3 خطابات نوايا لإقامة مشروعات نسيجية يتم توقيع العقود الخاصة بها خلال الأشهر القادمة، كان أولها مع شركة” شاوشينج ياندينج“للمنسوجات المتخصصة فى إنتاج وتجارة الأقمشة، لإنشاء مصنع جديد فى منطقة غرب القنطرة الصناعية بمساحة 12.7 ألف متر مربع باستثمارات 5 ملايين دولار.

ويوفر المصنع 100 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تخصيص 90% من الإنتاج للتصدير إلى السوقين الأمريكى والأوروبى.

كما وقع رئيس المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا مع وانغ شياو رونغ رئيس مجلس إدارة شركة“شانغزو كابتن” لإقامة مشروع لصناعة خيوط سبانديكس وبوليستر وخيوط مرنة بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 12 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 5 ملايين دولار حيث يستهدف المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء مدن القناة.

ووقعت المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا مع شركة اندوشين القابضة بى تى واى المحدودة، وهى شركة استثمارية استرالية تأسست فى عام 2004 ومقرها فى هانغتشو الصينية، وتتمتع بخبرة عالمية فى تصميم وتصنيع الملابس.

ويهدف خطاب النوايا إنشاء مصنع جديد فى منطقة القنطرة غرب الصناعية بمساحة 65 ألف متر مربع، باستثمارات تصل 21.3 مليون دولار ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وتأتى هذه الزيارة فى أعقاب الجولة الترويجية التى قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الصين مايو الماضى، والتى نتج عنها توقيع عدد من المشروعات كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، والذى تحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائى بين الجانبين فى يوليو الماضى باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار.