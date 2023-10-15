100 مليون دولار استثمارات جديدة لإنشاء مصانع للمنسوجات والملابس فى غرب القنطرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقود مشروعات جديدة لإنشاء مصانع للمنسوجات والملابس فى منطقة غرب القنطرة الصناعية باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.
ويزور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الصين لعقد الجولة الترويجية الثانية، وشارك فى مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة فى صناعة المواد النسيجية والملابس الجاهزة، وكبار مصنعى المنسوجات، لمناقشة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها.
وعلى هامش مناقشات المائدة المستديرة، وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد حق الانتفاع بالأرض مع شركة“هنجشينج” لإقامة مشروع صباغة وتجهيز وصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 70 مليون دولار وتوفر 1500 فرصة عمل.
ووقع جمال الدين 3 خطابات نوايا لإقامة مشروعات نسيجية يتم توقيع العقود الخاصة بها خلال الأشهر القادمة، كان أولها مع شركة” شاوشينج ياندينج“للمنسوجات المتخصصة فى إنتاج وتجارة الأقمشة، لإنشاء مصنع جديد فى منطقة غرب القنطرة الصناعية بمساحة 12.7 ألف متر مربع باستثمارات 5 ملايين دولار.
ويوفر المصنع 100 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تخصيص 90% من الإنتاج للتصدير إلى السوقين الأمريكى والأوروبى.
كما وقع رئيس المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا مع وانغ شياو رونغ رئيس مجلس إدارة شركة“شانغزو كابتن” لإقامة مشروع لصناعة خيوط سبانديكس وبوليستر وخيوط مرنة بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 12 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 5 ملايين دولار حيث يستهدف المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء مدن القناة.
ووقعت المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا مع شركة اندوشين القابضة بى تى واى المحدودة، وهى شركة استثمارية استرالية تأسست فى عام 2004 ومقرها فى هانغتشو الصينية، وتتمتع بخبرة عالمية فى تصميم وتصنيع الملابس.
ويهدف خطاب النوايا إنشاء مصنع جديد فى منطقة القنطرة غرب الصناعية بمساحة 65 ألف متر مربع، باستثمارات تصل 21.3 مليون دولار ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وتأتى هذه الزيارة فى أعقاب الجولة الترويجية التى قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الصين مايو الماضى، والتى نتج عنها توقيع عدد من المشروعات كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، والذى تحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائى بين الجانبين فى يوليو الماضى باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار.
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