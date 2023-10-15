((لجنة الموالح)) تناقش فرص التصدير فى اجتماع موسع الشهر المقبل

تعقد لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المصدرة خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة فرص وضوابط عمليات التصديرخلال الموسم المقبل.

قال محمد خليل رئيس اللجنة، إن الاجتماع سيعقد فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة كافة الضوابط والإجراءات من قبل قبل الحجر الزراعى واشتراطات الدول المستوردة لتعريف الشركات بها قبل بدء الموسم كما يتم مناقشة كافة الاجراءات التنظيمية.

أضاف خليل لـ”البورصة”، أن موسم تصدير الموالح يتم تحديده من قبل الحجر الزراعى، متوقعًا أن يبدأ فى نهاية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات الموالح إلى 2.5 مليون طن مقابل 2 مليون طن تم تصديرها خلال الموسم الماضى.

أشار إلى أن الموالح المصرية، نجحت فى دخول العديد من الأسواق خلال الموسم الماضى، مثل الصين واليابان والفلبين وتايلاند وجارى التفاوض على دخول السوق الأمريكى قريبًا.

فيما توقع هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت لتصدير الحاصلات الزراعية، أن تحتل مصر المركز الأول فى تصدير البرتقال خلال موسمها الثالث على التوالى، بعد تفوقها خلال الموسمين الماضيين، لتتقدم على المنتج الأكبر عالميًا وهى دولة إسبانيا، والتى احتلت المرتبة الأولى بين كبار المصدرين لسنوات قبل تفوق مصر.

أضاف السعدنى لـ”البورصة”، أن إسبانيا لديها نقص فى الموالح خلال العام الحالى، مايدعم تفوق مصر عليها للعام الثالث على التوالى.

لفت إلى أن انخفاض سعر العملة لن يؤثر على حصيلة الشركة الدولارية، أو على تنافسية المنتج خارجيًا.

أوضح، أنه سيطالب خلال اجتماع لجنة الموالح الشهر المقبل، بفتح باب التصدير مبكرًا خلال شهر نوفمبر، بدلًا من شهر ديسمبر المقبل، بسبب نقص الموالح فى الكثير من الأسواق، وهو ما تسبب فى حالة من التعطش للمنتج نفسه وارتفاع الطلب عليه.

أشار إلى ضرورة الوصول لطريقة سهلة فى التكويد، وتسهيل الاجراءات لدخول المنتج المصرى لقارة أوروبا.

أوضح أن أبرز الأسواق التصديرية هى دول شرق أسيا مثل الصين وبنجلاديش وأوروبا وغيرها، وتستهدف الشركة التوسع فى أوروبا خلال الموسم المقبل.

وقال المهندس محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة فارمرز إيجيبت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الشركة تستهدف دخول السوق الأوروبى لأول مرة من خلال صفقة جديدة تم التعاقد عليها قبل بدء الموسم.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف زيادة الكميات للأسواق التصديرية المتواجدة بها والأسواق الجديدة مثل روسيا وغيرها.

لفت إلى أن انخفاض سعر العملة المحلية، أثر بالإيجاب على زيادة حصيلة الشركات الدولارية.

من جانبه قال شهاب السيد، مدير تصدير بشركة زاك لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الشركة تستهدف تصدير 2500 طن من الموالح خلال الموسم المقبل، وتشمل الدول المستهدفة بولندا وفرنسا والهند ودول شرق آسيا بجانب فتح أسواق جديدة فى قارة أفريقيا.

أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، منشورًا الأسبوع الماضى، شمل آلية تتبع صادرات الموالح خلال الموسم الجديد، وتضمنت الإجراءات، أنه عند تكويد المرزعة يتم التأكد إذا كانت لصالح شركة واحدة أو شركات متعددة مع تحديد موعد بدء ونهاية الحصاد، وتكويد المزرعة على حسب التصدير لدول الاتحاد الأوروبى أو خارجها.

وحال تكويد المزرعة لدول الاتحاد الأوروبى يتم متابعتها لمدة 3 أشهر قبل الجمع، وسيتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات فى كل زيارة بواقع 3 زيارات، وعند ظهور متبقيات لمبيدات محظورة، فلن يتم اعتماد المزرعة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى، ويمكن لها التقدم بطلب لإعادة تقييمها وحال ظهور نتائج سليمة سيتم اعتمادها للتصدير خارج دول الاتحاد الأوروبى.