((لجنة الموالح)) تناقش فرص التصدير فى اجتماع موسع الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مطالبات بفتح باب التصدير خلال نوفمبر لاستغلال تعطش السوق
تعقد لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المصدرة خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة فرص وضوابط عمليات التصديرخلال الموسم المقبل.
قال محمد خليل رئيس اللجنة، إن الاجتماع سيعقد فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة كافة الضوابط والإجراءات من قبل قبل الحجر الزراعى واشتراطات الدول المستوردة لتعريف الشركات بها قبل بدء الموسم كما يتم مناقشة كافة الاجراءات التنظيمية. خليل: نستهدف تصدير 2.5 مليون طن موالح خلال الموسم
أضاف خليل لـ”البورصة”، أن موسم تصدير الموالح يتم تحديده من قبل الحجر الزراعى، متوقعًا أن يبدأ فى نهاية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات الموالح إلى 2.5 مليون طن مقابل 2 مليون طن تم تصديرها خلال الموسم الماضى.
أشار إلى أن الموالح المصرية، نجحت فى دخول العديد من الأسواق خلال الموسم الماضى، مثل الصين واليابان والفلبين وتايلاند وجارى التفاوض على دخول السوق الأمريكى قريبًا. السعدنى : يجب تسهيل الإجراءات لدخول المنتج المصرى لقارة أوروبا
فيما توقع هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت لتصدير الحاصلات الزراعية، أن تحتل مصر المركز الأول فى تصدير البرتقال خلال موسمها الثالث على التوالى، بعد تفوقها خلال الموسمين الماضيين، لتتقدم على المنتج الأكبر عالميًا وهى دولة إسبانيا، والتى احتلت المرتبة الأولى بين كبار المصدرين لسنوات قبل تفوق مصر.
أضاف السعدنى لـ”البورصة”، أن إسبانيا لديها نقص فى الموالح خلال العام الحالى، مايدعم تفوق مصر عليها للعام الثالث على التوالى.
لفت إلى أن انخفاض سعر العملة لن يؤثر على حصيلة الشركة الدولارية، أو على تنافسية المنتج خارجيًا.
أوضح، أنه سيطالب خلال اجتماع لجنة الموالح الشهر المقبل، بفتح باب التصدير مبكرًا خلال شهر نوفمبر، بدلًا من شهر ديسمبر المقبل، بسبب نقص الموالح فى الكثير من الأسواق، وهو ما تسبب فى حالة من التعطش للمنتج نفسه وارتفاع الطلب عليه.
أشار إلى ضرورة الوصول لطريقة سهلة فى التكويد، وتسهيل الاجراءات لدخول المنتج المصرى لقارة أوروبا.
أوضح أن أبرز الأسواق التصديرية هى دول شرق أسيا مثل الصين وبنجلاديش وأوروبا وغيرها، وتستهدف الشركة التوسع فى أوروبا خلال الموسم المقبل.
وقال المهندس محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة فارمرز إيجيبت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الشركة تستهدف دخول السوق الأوروبى لأول مرة من خلال صفقة جديدة تم التعاقد عليها قبل بدء الموسم.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف زيادة الكميات للأسواق التصديرية المتواجدة بها والأسواق الجديدة مثل روسيا وغيرها.
لفت إلى أن انخفاض سعر العملة المحلية، أثر بالإيجاب على زيادة حصيلة الشركات الدولارية.
من جانبه قال شهاب السيد، مدير تصدير بشركة زاك لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الشركة تستهدف تصدير 2500 طن من الموالح خلال الموسم المقبل، وتشمل الدول المستهدفة بولندا وفرنسا والهند ودول شرق آسيا بجانب فتح أسواق جديدة فى قارة أفريقيا.
أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، منشورًا الأسبوع الماضى، شمل آلية تتبع صادرات الموالح خلال الموسم الجديد، وتضمنت الإجراءات، أنه عند تكويد المرزعة يتم التأكد إذا كانت لصالح شركة واحدة أو شركات متعددة مع تحديد موعد بدء ونهاية الحصاد، وتكويد المزرعة على حسب التصدير لدول الاتحاد الأوروبى أو خارجها.
وحال تكويد المزرعة لدول الاتحاد الأوروبى يتم متابعتها لمدة 3 أشهر قبل الجمع، وسيتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات فى كل زيارة بواقع 3 زيارات، وعند ظهور متبقيات لمبيدات محظورة، فلن يتم اعتماد المزرعة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى، ويمكن لها التقدم بطلب لإعادة تقييمها وحال ظهور نتائج سليمة سيتم اعتمادها للتصدير خارج دول الاتحاد الأوروبى.
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