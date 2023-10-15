((فارم تشيز)) تستهدف زيادة المبيعات إلى 700 مليون جنيه فى 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) وهيب: 50 مليون جنيه استثمارات لإنتاج الجبن الريكفورد
تعتزم شركة فارم تشيز، زيادة مبيعاتها خلال العام المقبل بمعدل 40% على مستهدف العام الحالى، لتصل إلى 700 مليون جنيه، بدعم من التوسعات ودخول أصناف جديدة.
قال ميلاد وهيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“فارم تشيز”، حققت مبيعات بقيمة 286 مليون جنيه خلال العام الماضى بينما تستهدف 500 مليون جنيه مع نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة توسعية تشمل إضافة منتج جديد من جبن الريكفورد باستثمارات تبلغ 50 مليون جنيه.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها خلال العام المقبل إلى 700 مليون جنيه، عقب افتتاح خط الإنتاج الجديد لمصنع جبن الريكفورد، الذى سيكون من المقرر افتتاحه خلال العام المقبل.
أوضح أن الشركة تنتج نحو 40 صنفًا من الجبن حاليًا، لافتًا إلى أن المصنع الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية من 350 طنا شهريًا، إلى 500 طن بالعام المقبل.
تابع وهيب، أن الشركة تصدر نحو 10%، من إنتاجها فى العام الحالى لبعض الدول مثل الأردن وفلسطين وليبيا، بينما تستهدف زيادة صادرتها العام المقبل إلى 25% والتوسع فى أسواق جديدة مثل كينيا وتنزانيا ودول أفريقيا.
أضاف أن“فارم تشيز” بدأت تصنيع الجبن منذ عام 1991 بمنطقة البراجيل، ثم انتقلت فى 2005 إلى مدينة السادس من أكتوبر بمصنع على مساحة 3500 متر وتوسعت فى إنشاءاته فى عام 2019 كما تم إضافة امتداد جديد للمصنع فى 2020.
وتضم القائمة جبن الجودة والإيدام، وبارميزان، التى تتنوع بين الجبن الهولندى والفرنسى بتصنيع محلى.
أوضح وهيب أن العام الحالى شهد ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الخامات، حيث ارتفعت أسعار الألبان على سبيل المثال 70%، وحاولت الشركة عدم رفع الأسعار بنفس المعدل لكنها ارتفعت بنسبة 35%.
أشار إلى أن“فارم تشيز” تقدم إنتاجها من الأجبان كبديل للمنتج المستورد وبنفس جودته، مشيرًا إلى أن الطلب على الأجبان شهد تحسنًا من قبل الفنادق والمطاعم السياحية مؤخرًا.
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