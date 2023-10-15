((فارم تشيز)) تستهدف زيادة المبيعات إلى 700 مليون جنيه فى 2024

تعتزم شركة فارم تشيز، زيادة مبيعاتها خلال العام المقبل بمعدل 40% على مستهدف العام الحالى، لتصل إلى 700 مليون جنيه، بدعم من التوسعات ودخول أصناف جديدة.

قال ميلاد وهيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“فارم تشيز”، حققت مبيعات بقيمة 286 مليون جنيه خلال العام الماضى بينما تستهدف 500 مليون جنيه مع نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة توسعية تشمل إضافة منتج جديد من جبن الريكفورد باستثمارات تبلغ 50 مليون جنيه.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها خلال العام المقبل إلى 700 مليون جنيه، عقب افتتاح خط الإنتاج الجديد لمصنع جبن الريكفورد، الذى سيكون من المقرر افتتاحه خلال العام المقبل.

أوضح أن الشركة تنتج نحو 40 صنفًا من الجبن حاليًا، لافتًا إلى أن المصنع الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية من 350 طنا شهريًا، إلى 500 طن بالعام المقبل.

تابع وهيب، أن الشركة تصدر نحو 10%، من إنتاجها فى العام الحالى لبعض الدول مثل الأردن وفلسطين وليبيا، بينما تستهدف زيادة صادرتها العام المقبل إلى 25% والتوسع فى أسواق جديدة مثل كينيا وتنزانيا ودول أفريقيا.

أضاف أن“فارم تشيز” بدأت تصنيع الجبن منذ عام 1991 بمنطقة البراجيل، ثم انتقلت فى 2005 إلى مدينة السادس من أكتوبر بمصنع على مساحة 3500 متر وتوسعت فى إنشاءاته فى عام 2019 كما تم إضافة امتداد جديد للمصنع فى 2020.

وتضم القائمة جبن الجودة والإيدام، وبارميزان، التى تتنوع بين الجبن الهولندى والفرنسى بتصنيع محلى.

أوضح وهيب أن العام الحالى شهد ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الخامات، حيث ارتفعت أسعار الألبان على سبيل المثال 70%، وحاولت الشركة عدم رفع الأسعار بنفس المعدل لكنها ارتفعت بنسبة 35%.

أشار إلى أن“فارم تشيز” تقدم إنتاجها من الأجبان كبديل للمنتج المستورد وبنفس جودته، مشيرًا إلى أن الطلب على الأجبان شهد تحسنًا من قبل الفنادق والمطاعم السياحية مؤخرًا.