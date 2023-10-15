محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ويتم تنفيذها بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.
وثمن“الشريف” المبادرة لما لها مردود إيجابي على المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مؤكدا أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي تُنفذها المحافظة.
الجدير بالذكر أن السلع التي سيتم تطبيق مبادرة التخفيض عليها تشمل 7 سلع أساسية هى ( الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس) وذلك بنسبة تخفيض تصل من ١٥ الي 25% وذلك فى فروع 7 سلاسل محال تجارية كبرى وهي: فتح الله ماركت، وكارفور، السرايا ماركت، أوكازيون، وخير زمان، جملة ماركت، أسواق فتح الله.
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