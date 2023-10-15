محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

MENAFN - Al-Borsa News) تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ويتم تنفيذها بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.

وثمن“الشريف” المبادرة لما لها مردود إيجابي على المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مؤكدا أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي تُنفذها المحافظة.

الجدير بالذكر أن السلع التي سيتم تطبيق مبادرة التخفيض عليها تشمل 7 سلع أساسية هى ( الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس) وذلك بنسبة تخفيض تصل من ١٥ الي 25% وذلك فى فروع 7 سلاسل محال تجارية كبرى وهي: فتح الله ماركت، وكارفور، السرايا ماركت، أوكازيون، وخير زمان، جملة ماركت، أسواق فتح الله.