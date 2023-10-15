((الدلتا للسكر)) تعتزم استئناف العملية التشغيلية بالمصنع مارس المقبل

تعتزم شركة الدلتا للسكر استئناف العمليات التشغيلية فى مصانعها بداية من مارس المقبل بعد توقف الإنتاج منذ بدء أعمال الصيانة بالشركة، وفقًا لما قاله أمين فريد رئيس الشئون المالية بالشركة.

وأضاف فريد لـ((البورصة))، أن استئناف العمليات سيأتى بالتزامن مع بداية الموسم المقبل، بعد إتمام الصيانة بهدف رفع كفاءة المصنع.

وارتفعت صافى الأرباح المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وحققت الشركة نموا بالمبيعات بنسبة 41.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى مسجلة ما يزيد على 3.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت بحوث شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، نتائج الأعمال الإيجابية للشركة إلى زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وارتفاع الأسعار المحلية للسكر بالإضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة من تكرير السكر مع ارتفاع إيرادات الفوائد الدائنة وعلى عكس المتوقع انخفاض مصروفات التمويل.

كتبت: إشراق صلاح الدين