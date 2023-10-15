((الدلتا للسكر)) تعتزم استئناف العملية التشغيلية بالمصنع مارس المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريد: الشركة تنتهى من أعمال صيانة فى الفترة الحالية
تعتزم شركة الدلتا للسكر استئناف العمليات التشغيلية فى مصانعها بداية من مارس المقبل بعد توقف الإنتاج منذ بدء أعمال الصيانة بالشركة، وفقًا لما قاله أمين فريد رئيس الشئون المالية بالشركة.
وأضاف فريد لـ((البورصة))، أن استئناف العمليات سيأتى بالتزامن مع بداية الموسم المقبل، بعد إتمام الصيانة بهدف رفع كفاءة المصنع.
وارتفعت صافى الأرباح المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وحققت الشركة نموا بالمبيعات بنسبة 41.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى مسجلة ما يزيد على 3.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت بحوث شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، نتائج الأعمال الإيجابية للشركة إلى زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وارتفاع الأسعار المحلية للسكر بالإضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة من تكرير السكر مع ارتفاع إيرادات الفوائد الدائنة وعلى عكس المتوقع انخفاض مصروفات التمويل.
كتبت: إشراق صلاح الدين
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