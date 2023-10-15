وزير التجارة يبحث ضخ استثمارات تركية جديدة في مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مع مسئولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات بالسوق المصري.

واستهل اللقاءات؛ بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لجمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية، وتم الاتفاق على التواصل خلال الفترة القادمة مع مسئولى الجمعية لعمل عرض تقديمى للشركات الأعضاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى اسطنبول ومركز تحديث الصناعة.

واجتمع بمسؤولي شركة“إل سي وايكيكي” لإنتاج الملابس الجاهزة، حيث تناول اللقاء رغبة الشركة في التوسع الاستثماري في مصر خلال الفترة القادمة، في إحدى المناطق الحرة للحصول على الامتيازات الخاصة من الاستثمار في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الشركة تحقق نجاحا في السوق المصري حيث بلغ إجمالى مبيعاتها مؤخرا 113 مليون دولار، وبلغ إجمالى استثماراتها نحو 100 مليون دولار، وتمتلك مكتب مشترين فى مصر، و38 متجر تستهدف زيادتها إلى 100 خلال الأعوام الخمس المقبلة.

كما التقى وزير التجارة، مسؤولي مجموعة“أير أوغلو” لإنتاج الملابس والمنسوجات والعقارات وسلاسل التجزئة، وقد تم بحث خطة الشركة للتوسع في السوق المصري؛ حيث تمتلك الشركة مصنعاً فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وتنتج الأقمشة فى مصنع أخر فى دمياط وتصدرها لسلاسل المتاجر الأمريكية، إذ بلغت صادرات الشركة في مصر نحو 200 مليون دولار.

كما تناول اللقاء، رغبة الشركة فى توسعة مصنعها فى دمياط ليصل الإنتاج إلى 50 مليون متر قماش سنوياً بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وقال سمير، إن الشركة ترغب فى إقامة مصنع لإنتاج الغزول البوليستر والنايلون فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 500 ألف متر مربع؛ بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار؛ على مرحلتين، بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة ترغب أيضاً فى إقامة مصنع لإنتاج مفروشات ولوازم الأسِّرة والمراتب بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، كما ترغب في إقامة مشروع استثماري ضخم لإنتاج حبيبات البوليستر فى مصر وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

وقد عقد وزير التجارة لقاءً مع مسؤولي شركة حياة التركية المتخصصة في مجال المنتجات الصحية؛ حيث تعمل الشركة في مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2012، ويبلغ إجمالى استثماراتها في السوق المصري 550 مليون دولار، وتستهدف إقامة مصنع لإنتاج المناديل الورقية بتكلفة 70 مليون دولار، ومصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بتكلفة 35 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الحفاضات.

ولفت إلى أن الشركة تدرس إقامة مشروع استثمارى فى مصر لصناعة الورق من جريد النخل، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من أحدث الدراسات التى قام بها مركز تحديث الصناعة فى هذا الشأن، ولا سيما فى ضوء توافر النخل المزروع فى مصر بمساحات كبيرة، حيث تحتوي سيوة وحدها على ما يزيد عن 5 ملايين نخلة بما يسهم في توافر المادة الخام فى تصنيع الورق بدلاً من الاعتماد على المصدر التقليدى المتمثل في لب الورق.

كما التقى وزير التجارة ممثلي شركة“تي أند سي” لإنتاج المنسوجات والطاقة لبحث خطط الشركة لإقامة مشروعات استثمارية فى مجالات إنتاج البولى سيليكون لاستخدامها فى إنتاج ألواح الطاقة الفوتو ڤولطية.

واستعرض اللقاء تطورات نشاط الشركة الاستثمارى فى مصر فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة؛ حيث تعتبر الشركة من أكبر مصنعى ومصدرى الملابس الجينز من مصر، حيث تخطط لتوسعة مصانعها في مصر لتبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، كما يصدر مصنع الشركة فى العبور ملابس لمختلف الماركات العالمية.

وأضاف الوزير أنه اجتمع بمسئولي شركة كيرڤان المتخصصة في مجال إنتاج المواد الغذائية؛ حيث تمتلك الشركة حالياً 3 خطوط إنتاج وتسعى لتوسعة مصنعها الحالي ليكون على مساحة 32 إلى 50 ألف متر مربع، وتركز الشركة على التصدير إلى منطقة شمال أفريقيا.

وقد أشار سمير على مسؤولي الشركة دراسة إقامة استثماراتها القادمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم التواجد ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة التركى في زيارته القادمة للقاهرة نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع إحدى الشركات العاملة في صناعة الجلود والجيلاتين، وبحث مع مسؤولي الشركة خططها للتوسع الاستثماري بالسوق المصري.