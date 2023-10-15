وزير التجارة يبحث ضخ استثمارات تركية جديدة في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) 100 مليون دولار استثمارات“إل سي وايكيكي” في مصر “أير أوغلو” ترغب في إقامة مصنع لإنتاج الغزول البوليستر باستثمارات 300 مليون دولار
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مع مسئولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات بالسوق المصري.
واستهل اللقاءات؛ بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لجمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية، وتم الاتفاق على التواصل خلال الفترة القادمة مع مسئولى الجمعية لعمل عرض تقديمى للشركات الأعضاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى اسطنبول ومركز تحديث الصناعة.
واجتمع بمسؤولي شركة“إل سي وايكيكي” لإنتاج الملابس الجاهزة، حيث تناول اللقاء رغبة الشركة في التوسع الاستثماري في مصر خلال الفترة القادمة، في إحدى المناطق الحرة للحصول على الامتيازات الخاصة من الاستثمار في هذه المناطق.
وأشار إلى أن الشركة تحقق نجاحا في السوق المصري حيث بلغ إجمالى مبيعاتها مؤخرا 113 مليون دولار، وبلغ إجمالى استثماراتها نحو 100 مليون دولار، وتمتلك مكتب مشترين فى مصر، و38 متجر تستهدف زيادتها إلى 100 خلال الأعوام الخمس المقبلة.
كما التقى وزير التجارة، مسؤولي مجموعة“أير أوغلو” لإنتاج الملابس والمنسوجات والعقارات وسلاسل التجزئة، وقد تم بحث خطة الشركة للتوسع في السوق المصري؛ حيث تمتلك الشركة مصنعاً فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وتنتج الأقمشة فى مصنع أخر فى دمياط وتصدرها لسلاسل المتاجر الأمريكية، إذ بلغت صادرات الشركة في مصر نحو 200 مليون دولار.
كما تناول اللقاء، رغبة الشركة فى توسعة مصنعها فى دمياط ليصل الإنتاج إلى 50 مليون متر قماش سنوياً بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 150 مليون دولار.
وقال سمير، إن الشركة ترغب فى إقامة مصنع لإنتاج الغزول البوليستر والنايلون فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 500 ألف متر مربع؛ بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار؛ على مرحلتين، بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وأشار إلى أن الشركة ترغب أيضاً فى إقامة مصنع لإنتاج مفروشات ولوازم الأسِّرة والمراتب بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، كما ترغب في إقامة مشروع استثماري ضخم لإنتاج حبيبات البوليستر فى مصر وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.
وقد عقد وزير التجارة لقاءً مع مسؤولي شركة حياة التركية المتخصصة في مجال المنتجات الصحية؛ حيث تعمل الشركة في مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2012، ويبلغ إجمالى استثماراتها في السوق المصري 550 مليون دولار، وتستهدف إقامة مصنع لإنتاج المناديل الورقية بتكلفة 70 مليون دولار، ومصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بتكلفة 35 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الحفاضات.
ولفت إلى أن الشركة تدرس إقامة مشروع استثمارى فى مصر لصناعة الورق من جريد النخل، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من أحدث الدراسات التى قام بها مركز تحديث الصناعة فى هذا الشأن، ولا سيما فى ضوء توافر النخل المزروع فى مصر بمساحات كبيرة، حيث تحتوي سيوة وحدها على ما يزيد عن 5 ملايين نخلة بما يسهم في توافر المادة الخام فى تصنيع الورق بدلاً من الاعتماد على المصدر التقليدى المتمثل في لب الورق.
كما التقى وزير التجارة ممثلي شركة“تي أند سي” لإنتاج المنسوجات والطاقة لبحث خطط الشركة لإقامة مشروعات استثمارية فى مجالات إنتاج البولى سيليكون لاستخدامها فى إنتاج ألواح الطاقة الفوتو ڤولطية.
واستعرض اللقاء تطورات نشاط الشركة الاستثمارى فى مصر فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة؛ حيث تعتبر الشركة من أكبر مصنعى ومصدرى الملابس الجينز من مصر، حيث تخطط لتوسعة مصانعها في مصر لتبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، كما يصدر مصنع الشركة فى العبور ملابس لمختلف الماركات العالمية.
وأضاف الوزير أنه اجتمع بمسئولي شركة كيرڤان المتخصصة في مجال إنتاج المواد الغذائية؛ حيث تمتلك الشركة حالياً 3 خطوط إنتاج وتسعى لتوسعة مصنعها الحالي ليكون على مساحة 32 إلى 50 ألف متر مربع، وتركز الشركة على التصدير إلى منطقة شمال أفريقيا.
وقد أشار سمير على مسؤولي الشركة دراسة إقامة استثماراتها القادمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم التواجد ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة التركى في زيارته القادمة للقاهرة نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع إحدى الشركات العاملة في صناعة الجلود والجيلاتين، وبحث مع مسؤولي الشركة خططها للتوسع الاستثماري بالسوق المصري.
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