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1250 سائحًا يستمتعون برحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر

10/15/2023 2:01:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حلقت فوق سماء محافظة الأقصر اليوم الأحد 55 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 1250 سائحا وسائحة من جنسيات من مختلف أنحاء العالم في نزهه ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات فوق سماء الأقصر.

وأوضح أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالمحافظة أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى في سماء البر الغربي.. لافتا أن الرحلات تشهد إقبالا عقب تحسن حالة الطقس، وتوافد مختلف الجنسيات.

أ. ش. أ

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