1250 سائحًا يستمتعون برحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حلقت فوق سماء محافظة الأقصر اليوم الأحد 55 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 1250 سائحا وسائحة من جنسيات من مختلف أنحاء العالم في نزهه ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات فوق سماء الأقصر.
وأوضح أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالمحافظة أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى في سماء البر الغربي.. لافتا أن الرحلات تشهد إقبالا عقب تحسن حالة الطقس، وتوافد مختلف الجنسيات.
أ. ش. أ
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