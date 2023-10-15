الجزار: تقييم موقف أعمال مقاولي مشروعات العلمين الجديدة ووقف التعامل مع المتقاعسين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، رسالة شديدة اللهجة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية العاملة في تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.
وأكد الجزار، خلال جولته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، إنه سيتم تقييم موقف أعمالهم بشكل كامل، وسيتم التعامل مستقبلاً وفقاً لمدى التزامهم بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.
ووجه مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، باستبدال أى مقاول متقاعس، بمقاول آخر جاد بشكل فورى.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل مع شركات المقاولات مستقبلاً، سيكون وفقاً لمدى التزامها بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبالجودة المطلوبة، وليس وفقا لحجم الشركة أو سابق خبراتها فقط، فلا توجد شركة كبيرة وأخرى صغيرة، بل توجد شركات جادة وأخرى متقاعسة.
وأكد أن هناك شركات متقاعسة لن يتم التعامل معها مستقبلاً فى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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