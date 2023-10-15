الجزار: تقييم موقف أعمال مقاولي مشروعات العلمين الجديدة ووقف التعامل مع المتقاعسين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، رسالة شديدة اللهجة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية العاملة في تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد الجزار، خلال جولته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، إنه سيتم تقييم موقف أعمالهم بشكل كامل، وسيتم التعامل مستقبلاً وفقاً لمدى التزامهم بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

ووجه مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، باستبدال أى مقاول متقاعس، بمقاول آخر جاد بشكل فورى.

وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل مع شركات المقاولات مستقبلاً، سيكون وفقاً لمدى التزامها بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبالجودة المطلوبة، وليس وفقا لحجم الشركة أو سابق خبراتها فقط، فلا توجد شركة كبيرة وأخرى صغيرة، بل توجد شركات جادة وأخرى متقاعسة.

وأكد أن هناك شركات متقاعسة لن يتم التعامل معها مستقبلاً فى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.