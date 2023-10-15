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مذكرة تفاهم بين النواب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ الزمالة البرلمانية

10/15/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع مجلس النواب، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأحد، بدار مجلس النواب، مُذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل 50 شابًا وشابة من كُل مُحافظات المملكة، ضمن التدريبات العملية لمشروع الزمالة البرلمانية في دورته الرابعة.
وتهدف المُذكرة، التي وقعها أمين عام المجلس عواد الغويري ومُدير الصندوق مازن طبلت، إلى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، من خلال زيادة وعيهم في مُختلف القضايا والتحديات الوطنية، واطلاعهم على الدور الرقابي والتشريعي لـ"النواب"، فضلًا عن


توسيع قاعدة المُشاركة الشبابية في الحياة العامة، عبر إتاحة الفُرص لهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، من خلال تقديم المُشاركين كمُساعدين بحثيين للنواب، يتولون مُهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للمُناقشة.

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