مذكرة تفاهم بين النواب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ الزمالة البرلمانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع مجلس النواب، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأحد، بدار مجلس النواب، مُذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل 50 شابًا وشابة من كُل مُحافظات المملكة، ضمن التدريبات العملية لمشروع الزمالة البرلمانية في دورته الرابعة.
وتهدف المُذكرة، التي وقعها أمين عام المجلس عواد الغويري ومُدير الصندوق مازن طبلت، إلى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، من خلال زيادة وعيهم في مُختلف القضايا والتحديات الوطنية، واطلاعهم على الدور الرقابي والتشريعي لـ"النواب"، فضلًا عن
توسيع قاعدة المُشاركة الشبابية في الحياة العامة، عبر إتاحة الفُرص لهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، من خلال تقديم المُشاركين كمُساعدين بحثيين للنواب، يتولون مُهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للمُناقشة.
MENAFN15102023000208011052ID1107242853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.