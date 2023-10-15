مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 15-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إسبانيا والنرويج بالجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
جورجيا X قبرص – 4 مساء - beIN Sports HD 1
سويسرا X روسيا البيضاء – 6 مساء - beIN Sports HD 1
التشيك X جزر فارو – 7 مساء - beIN Sports HD 2
رومانيا X أندورا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5
بولندا X مولدوفا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4
النرويج X إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
تركيا X لاتفيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2
ويلز X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3
كأس قطر والقنوات
الوكرة X معيذر – 6 مساء
قطر X العربي – 8 مساء
الأهلي X أم صلال – 8 مساء
ملاعب
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