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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

10/15/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 15-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إسبانيا والنرويج بالجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
جورجيا X قبرص – 4 مساء - beIN Sports HD 1
سويسرا X روسيا البيضاء – 6 مساء - beIN Sports HD 1
التشيك X جزر فارو – 7 مساء - beIN Sports HD 2
رومانيا X أندورا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5
بولندا X مولدوفا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4
النرويج X إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
تركيا X لاتفيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2
ويلز X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3
كأس قطر والقنوات
الوكرة X معيذر – 6 مساء
قطر X العربي – 8 مساء
الأهلي X أم صلال – 8 مساء

ملاعب

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