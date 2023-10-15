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الأمن السيبراني يُحذر من النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية - فيديو

10/15/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، من التفاعل مع النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية.
وقال المركز في بيان نشره عبر فيسبوك: "احذر من التفاعل مع أو الضغط على النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية، وخاصة النوافذ التي تحتوي على إعلانات ترويجية وجوائز، لأنها رسائل مزيفة وطريقة احتيالية من شأنها تعريض الجهاز والبيانات للخطر".
ويشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.



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