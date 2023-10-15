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محمد النني ضمن أقدم 20 لاعباً في الدوري الإنجليزي

10/15/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات النجم المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال ضمن قائمة أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، حيث يستمر المصري مع الجانرز منذ 8 سنوات وتحديدا منذ 2016.
واستعرض الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أقدم اللاعبين الموجودين في الأندية الـ20 هذا الموسم، وأعاد النني نشرها عبر حسابه بموقع "إكس".
وجاء شيموس كولمان، لاعب إيفرتون، على رأس القائمة، حيث يقضي عامه الـ 14 في بريميرليج، ويليه لويس دانك لاعب برايتون، ثم باول ديميت لاعب نيوكاسل يونايتد.
وشهدت قائمة أقدم اللاعبين في أندية بريميرليج حاليًا تواجد هوجو لوريس حارس توتنهام (11 عاما وشهر)، ولوك شاو ظهير مانشستر يونايتد (9 أعوام و3 أشهر) وكيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي (8 أعوام وشهر).
ويأتي محمد النني في المركز الرابع عشر ضمن قائمة اللاعبين الأقدم بالدوري الإنجليزي، حيث يعد عميد لاعبي أرسنال الحاليين (7 أعوام و8 أشهر).
يذكر ان النني الذي خاض 156 مباراة مع أرسنال بجميع المسابقات، لم يشارك هذا الموسم سوى في 8 دقائق أمام برينتفورد بكأس كاراباو، حيث عاد لاعب الوسط المصري إلى صفوف أرسنال بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة في الموسم الماضي.

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