محمد النني ضمن أقدم 20 لاعباً في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات النجم المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال ضمن قائمة أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، حيث يستمر المصري مع الجانرز منذ 8 سنوات وتحديدا منذ 2016.
واستعرض الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أقدم اللاعبين الموجودين في الأندية الـ20 هذا الموسم، وأعاد النني نشرها عبر حسابه بموقع "إكس".
وجاء شيموس كولمان، لاعب إيفرتون، على رأس القائمة، حيث يقضي عامه الـ 14 في بريميرليج، ويليه لويس دانك لاعب برايتون، ثم باول ديميت لاعب نيوكاسل يونايتد.
وشهدت قائمة أقدم اللاعبين في أندية بريميرليج حاليًا تواجد هوجو لوريس حارس توتنهام (11 عاما وشهر)، ولوك شاو ظهير مانشستر يونايتد (9 أعوام و3 أشهر) وكيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي (8 أعوام وشهر).
ويأتي محمد النني في المركز الرابع عشر ضمن قائمة اللاعبين الأقدم بالدوري الإنجليزي، حيث يعد عميد لاعبي أرسنال الحاليين (7 أعوام و8 أشهر).
يذكر ان النني الذي خاض 156 مباراة مع أرسنال بجميع المسابقات، لم يشارك هذا الموسم سوى في 8 دقائق أمام برينتفورد بكأس كاراباو، حيث عاد لاعب الوسط المصري إلى صفوف أرسنال بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة في الموسم الماضي.
ملاعب
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