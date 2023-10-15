الركراكي يحدد المرشحين للقب كأس أمم أفريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وضع أسود الأطلس ضمن المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام مطلع العام المقبل.



ويدخل منتخب المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 كمرشح أول للتتويج بالبطولة القارية بعد الحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 نهاية العام الماضي.

ولكن الركراكي استبعد أن يكون المغرب ضمن المرشحين للقب القاري بسبب تاريخه في البطولة، بينما وضع الضغط على منتخبات أخرى منها مصر.

وقال الركراكي في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "منتخب المغرب غالباً ما يجد صعوبات في كأس أمم أفريقيا، آخر مرة تأهلنا فيها للنهائي كان في 2004، كنت لاعباً وأملك شعرا".

وخسر "أسود الأطلس" بنتيجة (1-2) أمام تونس صاحبة الأرض في نهائي نسخة 2004 من كأس أمم أفريقيا التي لعبت على أرض "نسور قرطاج".

ورشح الركراكي المنتخب المصري وصيف 2021 للتتويج باللقب القاري بالإضافة إلى 3 منتخبات أخرى: "بالنسبة لي مصر وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر هي المنتخبات الكلاسيكية المرشحة للتتويج".

وعن أسباب ترشيحه رد "هذه المنتخبات حققت تطوراً ملحوظاً بالإضافة لأنها غابت عن كأس العالم، ومن ثم فإن مهمتنا صعبة".

يذكر أن قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 قد وضعت المغرب في المجموعة السادسة مع تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، بينما ستلعب مصر في المجموعة الثانية مع موزمبيق وكاب فيردي وغانا.

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