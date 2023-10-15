غزة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم
التاريخ
10/15/2023 10:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، انهيار المنظومة الصحية في القطاع.
وأطلقت الوزارة نداء استغاثة عاجلا لدول العالم لإرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN15102023000208011052ID1107242848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.