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غزة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

10/15/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، انهيار المنظومة الصحية في القطاع.
وأطلقت الوزارة نداء استغاثة عاجلا لدول العالم لإرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي.

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