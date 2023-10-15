Sunday, 15 October 2023 05:51 GMT

تأجيل إقامة الجولة الثالثة من سباق الدرفت

10/15/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت اللجنة المنظمة لبطولة ماونتن ديو للدرفت، تأجيل الجولة الثالثة من البطولة والتي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل.
وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي، اليوم الأحد، إن اللجنة المنظمة قررت تأجيل السباق حتى إشعار آخر.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN15102023000208011052ID1107242847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث