تأجيل إقامة الجولة الثالثة من سباق الدرفت

تأجيل إقامة الجولة الثالثة من سباق الدرفت
التاريخ
10/15/2023 10:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت اللجنة المنظمة لبطولة ماونتن ديو للدرفت، تأجيل الجولة الثالثة من البطولة والتي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل.
وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي، اليوم الأحد، إن اللجنة المنظمة قررت تأجيل السباق حتى إشعار آخر.
ملاعب
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