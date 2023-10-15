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السفارة الكندية في لبنان تدعو الكنديين لتجنب مناطق التوتر بين لبنان وإسرائيل

10/15/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت السفارة الكندية لدى لبنان الكنديين من خطر الهجمات الإرهابية والنزاع المسلح، وأهابت بهم تجنب مناطق التوتر بين لبنان وإسرائيل.
وأشارت السفارة إلى احتمال تدهور الوضع الأمني دون سابق إنذار.


ودعت رعاياها الى تجنب مناطق الصراع بين لبنان وإسرائيل والانتباه من عمليات الخطف، كما دعت مواطنيها إلى عدم السفر غير الضروري إلى لبنان بسبب الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها.

RT

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