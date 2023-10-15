إصابتان بالاختناق جراء اعتداء المستعمرين عليهما جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب فلسطينيان بالاختناق، اليوم الأحد، جراء اعتداء المستعمرين عليهما عند حاجز عورتا العسكري، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن الطواقم قدمت العلاج الميداني إلى مسن (60 عاما ) وشاب (28 عاما) أصيبا بالاختناق، جراء رش مستعمرين غاز الفلفل على وجهيهما.
وأوضحت مصادر أن الحاجز يشهد تواجدا لمجموعة من المستعمرين المسلحين بحماية جيش الاحتلال.
وفا
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