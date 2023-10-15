Sunday, 15 October 2023 05:51 GMT

إصابتان بالاختناق جراء اعتداء المستعمرين عليهما جنوب نابلس

10/15/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب فلسطينيان بالاختناق، اليوم الأحد، جراء اعتداء المستعمرين عليهما عند حاجز عورتا العسكري، جنوب نابلس.


وأفادت مصادر طبية، بأن الطواقم قدمت العلاج الميداني إلى مسن (60 عاما ) وشاب (28 عاما) أصيبا بالاختناق، جراء رش مستعمرين غاز الفلفل على وجهيهما.


وأوضحت مصادر أن الحاجز يشهد تواجدا لمجموعة من المستعمرين المسلحين بحماية جيش الاحتلال.

وفا


MENAFN15102023000208011052ID1107242845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث