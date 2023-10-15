الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 67 مسيرة أوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 870 قتيلا وجريحا، وإسقاط 67 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك تم صد 6 هجمات والقضاء على أكثر من 50 عسكريا وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية.
على محور كراسني ليمانسك، صدت قواتنا ثلاث هجمات شنها لواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف" واللواء 63 في لوغانسك وغابات سيريبريانسكي، وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا.
على محور دونيتسك صدت قواتنا خمس هجمات، وتم تدمير مستودعات ذخيرة، وبلغ إجمالي خسائر العدو 410 عسكريين بين قتيل وجريح، كما تم تدمير أسلحة ومدافع غربية.
على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 155 عسكريا.
على محور زابوروجيه بلغ إجمالي خسائر العدو 55 عسكريا وتدمير مستودع ذخيرة وأسلحة ومعدات غربية.
على محور خيرسون تم القضاء على 20 عسكريا.
في مطار دنيبر بمقاطعة دنيبروبتروفسك تم تدمير مركز اتصالات الوحدة التقنية اللاسلكية الأوكرانية.
بمنطقة بودليمان بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا تم تدمير مركز قيادة اللواء 66 الأوكراني.
تم اعتراض ثلاثة صواريخ HIMARS أمريكية.
تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية في لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.
RT
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