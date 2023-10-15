الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 67 مسيرة أوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 870 قتيلا وجريحا، وإسقاط 67 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



على محور كوبيانسك تم صد 6 هجمات والقضاء على أكثر من 50 عسكريا وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية.



على محور كراسني ليمانسك، صدت قواتنا ثلاث هجمات شنها لواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف" واللواء 63 في لوغانسك وغابات سيريبريانسكي، وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا.



على محور دونيتسك صدت قواتنا خمس هجمات، وتم تدمير مستودعات ذخيرة، وبلغ إجمالي خسائر العدو 410 عسكريين بين قتيل وجريح، كما تم تدمير أسلحة ومدافع غربية.



على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 155 عسكريا.



على محور زابوروجيه بلغ إجمالي خسائر العدو 55 عسكريا وتدمير مستودع ذخيرة وأسلحة ومعدات غربية.



على محور خيرسون تم القضاء على 20 عسكريا.



في مطار دنيبر بمقاطعة دنيبروبتروفسك تم تدمير مركز اتصالات الوحدة التقنية اللاسلكية الأوكرانية.



بمنطقة بودليمان بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا تم تدمير مركز قيادة اللواء 66 الأوكراني.



تم اعتراض ثلاثة صواريخ HIMARS أمريكية.



تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية في لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.

RT