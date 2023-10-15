Sunday, 15 October 2023 05:51 GMT

مستعمرون يهدمون غرفة زراعية ويشقون طريقا استعمارية شرق بيت لحم

10/15/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هدم مستعمرون اليوم الأحد، غرفة زراعية، وشرعوا في شق طريق استعمارية بمنطقة البرية في تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه لـ"وفا "، إن مجموعة من المستعمرين هدموا غرفة زراعية في منطقة برية تقوع تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين من عائلة أبو مفرع، علما أنهم اغلقوا الطريق الرئيسية الموصولة لها منذ أيام.
وأضاف بريجيه أن المستعمرين شرعوا في البرية بشق طريق استعمارية تصل الى تلة مرتفعة، بهدف الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي لأغراض استعمارية.




MENAFN15102023000208011052ID1107242843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث