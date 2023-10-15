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السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي

10/15/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي بلينكين أن التأخير في حل القضية الفلسطينية سيترتب عليه المزيد من الضحايا.


وقال السيسي إن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي.


وأضاف أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.


وأشار الرئيس المصري إلى أن 12500 فلسطيني استشهدوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة.

RT

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