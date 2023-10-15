السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي بلينكين أن التأخير في حل القضية الفلسطينية سيترتب عليه المزيد من الضحايا.
وقال السيسي إن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي.
وأضاف أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.
وأشار الرئيس المصري إلى أن 12500 فلسطيني استشهدوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة.
RT
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