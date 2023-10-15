الاحتلال يحتجز أغلبية عمال غزة في معسكر عناتوت دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني

الاحتلال يحتجز أغلبية عمال غزة في معسكر عناتوت دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني
التاريخ
10/15/2023 10:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأحد، أنه وفقا للمعطيات الأولية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز الأغلبية من عمال غزة في معسكر "عناتوت"، دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني.
وأضافا، في بيان مشترك، أنه بذلك يكون العمال رهن الاحتجاز وليس الاعتقال، مع الإشارة إلى أن أعدادهم وأسماءهم لم تتضح بعد.
وفا
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