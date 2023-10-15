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الاحتلال يحتجز أغلبية عمال غزة في معسكر عناتوت دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني

10/15/2023 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأحد، أنه وفقا للمعطيات الأولية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز الأغلبية من عمال غزة في معسكر "عناتوت"، دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني.


وأضافا، في بيان مشترك، أنه بذلك يكون العمال رهن الاحتجاز وليس الاعتقال، مع الإشارة إلى أن أعدادهم وأسماءهم لم تتضح بعد.

وفا


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