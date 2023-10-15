لغطاء الوسائد تأثير على صحة ومظهر البشرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، يركز غالبية الأفراد على منتجات التنظيف والترطيب ومستحضرات التجميل. ومع ذلك، فمن النادر أن يفكر الناس في تأثير غطاء الوسادة على بشرتهم.

يقترح خبراء البشرة في كثير من الأحيان تغيير غطاء وسادتك أسبوعياً وهناك سبب وجيه لذلك. على الرغم من أن الأمر يبدو بسيطاً إلا أن غطاء وسادتك يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة ومظهر بشرتك.... وبحسب موقع“بولد سكاي” الهندي، فإن الأسباب التالية هي:

. الحفاظ على الترطيب

يساعد غطاء وسادة النوم عالي الجودة هذا على الحفاظ على ترطيب البشرة. عندما تنام على وسادة مصنوعة من أقمشة ناعمة ومريحة مثل الحرير أو القطن عالي الجودة، تقل احتمالية ظهور التجاعيد وجفاف الجلد.

. منع تلف الشعر

يساعد غطاء وسادة النوم الناعم هذا على حماية شعرك أثناء النوم. يمكن لبعض المواد، مثل الحرير، أن تقلل من الاحتكاك الزائد بين شعرك ووسادتك، وبالتالي تقلل من التشابك والتلف. لذلك، فإن استخدام غطاء الوسادة المناسب يمكن أن يساعد في الحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا.

. يمنع تراكم الأوساخ والبكتيريا

يمكن أن يساعد غطاء وسادة النوم على منع تراكم الأوساخ والبكتيريا على الوسادة نفسها. عندما تكون وسادتك نظيفة ونقية، تقل فرصة تهيج الجلد وحب الشباب والبثور.

. الحماية الكيميائية

قد تحتوي بعض وسادات النوم الرخيصة أو منخفضة الجودة على مواد كيميائية ضارة. باستخدام أغطية وسائد عالية الجودة مصنوعة من مواد طبيعية خالية من المواد الضارة، يمكنك منع التعرض لهذه المواد والحفاظ على صحة بشرتك.

. منع حب الشباب

يمكن أن يساعد استخدام غطاء وسادة نظيف ومناسب جيدًا في منع ظهور الحبوب والبثور على وجهك. وذلك لأن الكمادات تمنع امتصاص زيوت البشرة الطبيعية وإزالتها من الوجه، مما يقلل من احتمالية انسداد المسام وتكون حب الشباب.

لذلك، ينصح باستخدام أغطية وسائد نظيفة وعالية الجودة للحفاظ على صحة الجلد والشعر أثناء النوم. تأكدي من غسل الغطاء بانتظام واختيار مادة طبيعية ناعمة مناسبة لنوع بشرتك لتعزيز فعاليتها