طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:48والمد الثاني عند الساعة 02:20 والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 90 20

دبي 37 27 85 30

الشارقة 37 24 80 25

عجمان 36 27 85 35

أم القيوين 36 26 80 30

رأس الخيمة 39 24 75 35

الفجيرة 32 28 80 60

العـين 38 24 70 20

ليوا 38 23 90 20

الرويس 33 24 90 40

السلع 34 25 90 40

دلـمـا 35 27 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 36 27 85 40

أبو موسى 36 27 85 40

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