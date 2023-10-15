استئصال نصف دماغ طفلة بعد تشخيص إصابتها بحالة نادرة

خضعت فتاة تبلغ من العمر ست سنوات في ولاية كاليفورنيا، لعملية جراحية جذرية تمت فيها إزالة نصف دماغها، بعد تشخيص إصابتها بحالة نادرة تسبب نوبات منهكة.

وتم تشخيص إصابة بريانا بودلي بالتهاب الدماغ الناجم عن مرض رادموسن (RE)، الذي يُقدر أنه يؤثر فيما لا يزيد على 500 طفل على مستوى العالم، بعدما بدأت تعاني من النوبات عام 2022، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وشخَّص الأطباء، أول مرة، حالة بريانا بأنها مصابة بالصرع، لكنهم اكتشفوا فيما بعد أنها تعاني من مرض عصبي التهابي مزمن، يؤثر على جانب واحد فقط من الدماغ، ويؤثر بشكل عام في الأطفال دون سن العاشرة، ولكن يمكن أن يحدث أيضاً عند البالغين.

وإضافة إلى النوبات، يسبب المرض التهاباً في الدماغ، وتدهوراً عقلياً، وفقداناً تدريجياً للمهارات الحركية والكلام.

وغالباً ما يسبب المرض عجزاً عصبياً دائماً عند الأطفال. وبالنسبة إلى البعض، يمكن للجراحة أن توقف تطور المرض، ولكن معظم الأطفال الذين يعانون الطاقة المتجددة ينتهي بهم الأمر إلى معاناة العجز الإدراكي، ومشكلات في النطق، والشلل الجزئي.

وعلى الرغم من ندرته، فإن الطاقة المتجددة تنتشر أحياناً من نصف الدماغ إلى النصف الآخر.

وجرب الأطباء عدداً من العلاجات لإبطاء تطور المرض في بودلي عندما تم تشخيص حالتها لأول مرة.

وتم إعطاؤها ستة أدوية مختلفة للنوبات، وحاول الأطباء علاجات الجلوبيولين المناعي الوريدي (IVIG) للتحكم في آلامها، كما تم إعطاؤها أيضاً دفعات متعددة من عقار السرطان المسمى ريتوكسيماب، لكنها لم تسفر عن نتائج طويلة الأمد.

وذكرت عائلة بودلي أنها كانت تتألم بسبب إصابتها بنوبات متواصلة تظهر في ساقها، وتهتز طوال اليوم حتى عندما تكون نائمة.

وقررت الأسرة تجربة استئصال نصف الكرة المخية، وهو إجراء يتم فيه إزالة نصف الدماغ المريض.

ووفقاً لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، يعد استئصال نصف الكرة المخية من بين أفضل العلاجات لوقف النوبات للمرضى المؤهلين لهذا الإجراء.

وعادةً ما يتم إجراء عمليات استئصال نصف الكرة المخية للأطفال الذين فقدوا قوتهم في جانب واحد من الجسم، وقد يكون الأطفال المرشحون الجيدون لهذا الإجراء قد فقدوا بالفعل جزءاً من رؤيتهم وبراعتهم في يد واحدة.

وفي هذه الحالات، غالباً ما يكون فقدان الوظيفة نتيجة لاستئصال نصف الكرة المخية في حده الأدنى.

ويجب إجراء عمليات استئصال نصف الكرة المخية عاجلاً وليس آجلاً عند الأطفال الذين يعتبرون مرشحين جيدين، وفقاً لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث إنه كلما تم إجراء الجراحة في وقت مبكر، زادت قدرة الطفل على التمتع بحياة أقرب إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان.

وهناك نوعان رئيسيان من عمليات استئصال نصف الكرة المخية - التشريحية والوظيفية.

في الحالة الأولى، تتم إزالة نصف الدماغ المريض جسدياً. وفي الحالة الأخيرة، قد لا تتم إزالة نصف الدماغ المريض بالكامل، ولكن يتم فصله عن النصف السليم.

وقالت عائلة بودلي إن الإجراء لا يغير هويتها، وأكدت والدتها أن «بريانا ستظل هي الشخص نفسه، حتى بعد فصل نصف دماغها».

ويمكن أن تغير عمليات استئصال نصف الكرة المخية حياة الأطفال المؤهلين، ولكن قد تنشأ مضاعفات في بعض الأحيان، بما في ذلك التهاب السحايا العقيم، والعدوى، والحمى بعد العملية الجراحية، والحاجة إلى نقل الدم.

ويمكن أن تحدث أيضاً حالة تسمى استسقاء الرأس، ناجمة عن زيادة السائل الشوكي في الدماغ، مباشرة بعد أو بعد سنوات من استئصال نصف الكرة المخية، ويمكن علاج الحالة عن طريق وضع تحويلة.

وبعد استئصال نصف الكرة المخية في 2 أكتوبر، تم نقل بودلي من وحدة العناية المركزة، لكنها لا تزال تتعافى في المستشفى.

وعلى الرغم من الجراحة، فإنها لن تستعيد مهاراتها الحركية الدقيقة في يدها اليسرى، أو الرؤية المحيطية في عينها اليسرى.

ويركز فريق الرعاية الخاص بها حالياً على إدارة الألم وستحتاج الفتاة الصغيرة في النهاية إلى علاج النطق، إضافة إلى إعادة التأهيل التي ستساعدها على تعلم استخدام ذراعها والمشي مرة أخرى.

وقالت عائلة بودلي إنهم متفائلون بمستقبلها رغم ما مرت به. كما قالت والدتها: «لقد كان أمامها طريق طويل جداً للتعافي، لكنها فتاة صغيرة قوية وحازمة. أعلم أنها ستفعل أشياء عظيمة وتتغلب على كل هذا».

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