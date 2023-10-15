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الرئيس المصري: رد فعل إسرائيل يصل إلى حد العقاب الجماعي

10/15/2023 10:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي.

وقال السيسي في تصريحات بثها التلفزيون خلال اجتماع مع بلينكن في القاهرة اليوم الأحد إنه يرفض استهداف أي مدنيين في الصراع المستمر.


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