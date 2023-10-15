الرئيس المصري: رد فعل إسرائيل يصل إلى حد العقاب الجماعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي.
وقال السيسي في تصريحات بثها التلفزيون خلال اجتماع مع بلينكن في القاهرة اليوم الأحد إنه يرفض استهداف أي مدنيين في الصراع المستمر.
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