الرئيس المصري: رد فعل إسرائيل يصل إلى حد العقاب الجماعي

أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي.

وقال السيسي في تصريحات بثها التلفزيون خلال اجتماع مع بلينكن في القاهرة اليوم الأحد إنه يرفض استهداف أي مدنيين في الصراع المستمر.





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