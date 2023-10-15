8 مليارات يورو دعماً متاحاً للشركات الإماراتية خلال السنوات الثلاث المقبلة

أبرم بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي، ومركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»، اتفاقية استراتيجية مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتصميم منظومة للاقتصاد الدائري في الدولة.

ووقّع الاتفاقية الإطارية معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وماورو ميتشيلو رئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار في IMI بمجموعة إنتيسا سان باولو، وباولو ماريا فيتوريو غراندي نائب رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو».

وسيدعم «إنتيسا سان باولو» هيكلة وتمويل مشاريع الاقتصاد الدائري المحلية، من خلال الاستفادة من مبلغ 8 مليارات يورو المخصص للتمويل الدائري على النحو المبين في خطة العمل 2022-2025. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»، إرشادات مستمدّة من مختبر الاقتصاد الدائري التابع له، وبرامج تسريع للشركات الناشئة، والدعم من صناديق رأس المال الاستثماري، التي تقدمها شركة «نيفا إس جي آر» التابعة لها.

وقال عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد: «تولي حكومة دولة الإمارات أهميةً كبيرة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة. ونسعى للمضي قُدُماً في توطيد شراكتنا الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ومُختلف المعنيين، والشركات العالمية الرائدة لتحقيق مستهدفاتنا في ملف الاقتصاد الدائري. ويشكل إبرام الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة «إنتيسا سان باولو»، محطةً مفصلية، تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها في مصافِ الاقتصادات الدائرية الرائدة إقليمياً وعالمياً».

ووقع اختيار دولة الإمارات على «إنتيسا سان باولو»، لتكون شريكاً في مسيرة انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري، نظراً لقدرات المجموعة المثبتة في دعم الشركات الناشئة والشركات القائمة في مجال الاقتصاد الدائري بمنطقة الشرق الأوسط، أثناء شروعهم بمسيرة التحوّل نحو هذا النموذج الاقتصادي الجديد.

ويلتزم كل من بنك «إنتيسا سان باولو»، من خلال فروعه في دبي وأبوظبي، ومركز الابتكار «إنتيسا سان باولو» من خلال الأدوات المتاحة له، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات في تصميم وإطلاق السياسات ذات الصلة، لتشجيع اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري، وتعزيز نماذج أعمال مبتكرة، وتطوير منظومة تشمل المؤسسات والجامعات، ومراكز الأبحاث والشركات والمشاريع الناشئة.

وستستفيد المرحلة الأولى من المشروع، التي ستشمل رسم الخرائط البيئية، وتحديد إمكانات البلاد والأطراف المعنية، من مشاركة مركز «كاريبلو فاكتوري» للابتكار، الذي تأسّس بالشراكة مع مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»، التابع لمختبر الاقتصاد الدائري، الذي يتخذ من ميلان مقراً له.

وستتضمن الإجراءات القادمة، تعزيز الشراكة بين «إنتيسا سان باولو»، و«مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري»، الذي تم تأسيسه من قبل حكومة دولة الإمارات لتطوير وتطبيق سياسات التحوّل نحو الاقتصاد الدائري، حيث يهدف المجلس إلى استكشاف إمكانية إنشاء «مختبر للاقتصاد الدائري» في دولة الإمارات، بغرض الترويج لنماذج الاقتصاد الدائري، ضمن منظومة الاقتصاد المحلي.

وقال ماورو ميتشيلو رئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار في IMI بمجموعة إنتيسا سان باولو: «نُعرب عن فخرنا بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع خبراتنا الفريدة في متناولها، لتعزيز مسيرتها للتحوّل نحو الاقتصاد الدائري. وتتعاون فروعنا في دبي وأبوظبي مع مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو» منذ فترة طويلة، لدعم الشركات والشركات الناشئة. وتتوفّر لهذه الشركات في دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى رأس المال، فضلاً عن الظروف الملائمة للنمو، خاصةً في إطار الاقتصاد الدائري».

وقال باولو ماريا فيتوريو غراندي نائب رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»: «يتعاون فريق الاقتصاد الدائري في شركتنا مع حكومة الإمارات منذ عام 2018، حيث نفّذنا العديد من المبادرات، لدعم تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُشرّفنا اختيار وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات لشركتنا لتقديم استشارات مهمة في مجال الاقتصاد الدائري، ما يمنحنا حافزاً قوياً لمواصلة مهمتنا المتمثلة في تزويد المؤسسات والشركات على اختلاف أحجامها، إضافةً إلى الشركات الناشئة، بأفضل الأدوات، لفهم واعتماد التحول الجذري الذي يخلقه الاقتصاد الدائري».