الإمارات بين أكبر 20 مصدراً عالمياً ومنتجاتها تصل إلى 180 دولة

شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في المؤتمر الدولي السنوي التاسع والأربعين للتجارة والتوريد الذي عقد في أبوظبي في الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر من سنة 2023، ويأتي انعقاد المؤتمر بحضور ممثلين عن الشركات العالمية العاملة في الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والقانون.

وفي فعاليات المؤتمر قدم المشاركون على مدى ثلاثة أيام حلقات نقاشية وعروض تقديمية عن التحديات التي تواجه مستقبل التجارة العالمية والمسؤولية المشتركة في توفير بيئة تجارية واستثمارية قائمة على أسس سليمة تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للمجتمعات في مختلف دول العالم.

وقال خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، إن دولة الإمارات تعد من بين أكبر 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة، وتسعى الإمارات إلى رفع صادراتها الوطنية بنسبة 50% في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أدكس يسهم بشكل فعال في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في العديد من الأسواق العالمية.

وأفاد المنصوري بأن مكتب أبوظبي للصادرات قدم حتى الآن تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 2.5 مليار درهم، ما أسهم بشكل كبير في توسيع حجم الصادرات إلى مختلف الدول، مشيداً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في صادراتها غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً في الأشهر الستة الأولى من سنة 2023 وبنسبة 11.9% لتصل إلى 205 مليارات درهم، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه إذ تجاوزت صادراتنا 200 مليار درهم في نصف عام، ما يمثل القدرة التنافسية لقطاعي التصنيع والخدمات في الإمارات.

ويشار إلى أن المؤتمر الدولي للتجارة والتوريد يجمع بين المؤسسات العاملة في مجال إنشاء وتوزيع الأخطار المتعلقة بالتجارة وإيجاد وسائل مبتكرة للتخفيف من التحديات، ويعد المؤتمر منتدى للأعضاء لتبادل الأفكار وتطوير التعاون لتوسيع تجارة الأعمال وتطويرها.