متعددة الفوائد الطبية.. منافع تناول الهندباء الخضراء

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر الهندباء من الخضار التي تنمو في البرية ويمكن زراعتها أيضاً، تحتوي على قيم غذائية عالية، وغنية بالفيتامينات: A، وB، وC، والمعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم والزنك، تؤكل نيئة ومطبوخة أو على شكل سلطة.

فوائد الهندباء الطبية:

قيمة غذائية عالية

لغناها بالفيتامينات والمعادن والألياف، فهي مصدر ممتاز للفيتامينات A وC وK إضافة إلى فيتامين E، وحمض الفوليك، وكميات صغيرة من فيتامين B. وبذلك تدعم نمو البكتيريا المعوية الصحية والحفاظ عليها في الجهاز الهضمي.

تحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي على البيتا كاروتين، والبوليفينول اللذين يعملان على تثبيط عمل الجذور الحرة الضارة على الخلايا، والتي تزيد من خطر السرطان.

كما يعمل في تقليل الالتهاب، الذي يؤدي إلى تلف دائم في أنسجة الجسم.

تنظّم مستويات السكر في الدم

تحتوي على مادة الإينولين والتي تسهم في زيادة استجابة الخلايا للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد في تنظيم سكر الدم.

تساعد في خفض ضغط الدم

تحتوي الهندباء على البوتاسيوم، وهو معدن مرتبط بانخفاض ضغط الدم، كما تستخدم لإدرار البول، لمساعدتها في إزالة السموم من أعضاءٍ معيّنة في الجسم.

فوائد الهندباء للكبد

لها دور في حماية الكبد من السموم، وتقليل الدهون المتراكمة عليه والمخزنة.

تحافظ على صحة الجلد

تساعد في حماية خلايا الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

مستخلصات أوراق الهندباء وزهورها تعمل على منع تلف الجلد، عند استخدامها مباشرةً قبل التعرّض لأشعة الشمس أو بعدها.

إضافة إلى أن مستخلص الهندباء يقلّل من التهاب الجلد وتهيّجه مع زيادة الترطيب وإنتاج الكولاجين، وعلاج أنواع معينة من حَب الشباب.