متعددة الفوائد الطبية.. منافع تناول الهندباء الخضراء

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- Khaberni) خبرني - تعتبر الهندباء من الخضار التي تنمو في البرية ويمكن زراعتها أيضاً، تحتوي على قيم غذائية عالية، وغنية بالفيتامينات: A، وB، وC، والمعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم والزنك، تؤكل نيئة ومطبوخة أو على شكل سلطة.
فوائد الهندباء الطبية:
قيمة غذائية عالية
لغناها بالفيتامينات والمعادن والألياف، فهي مصدر ممتاز للفيتامينات A وC وK إضافة إلى فيتامين E، وحمض الفوليك، وكميات صغيرة من فيتامين B. وبذلك تدعم نمو البكتيريا المعوية الصحية والحفاظ عليها في الجهاز الهضمي.
تحتوي على مضادات الأكسدة
تحتوي على البيتا كاروتين، والبوليفينول اللذين يعملان على تثبيط عمل الجذور الحرة الضارة على الخلايا، والتي تزيد من خطر السرطان.
كما يعمل في تقليل الالتهاب، الذي يؤدي إلى تلف دائم في أنسجة الجسم.
تنظّم مستويات السكر في الدم
تحتوي على مادة الإينولين والتي تسهم في زيادة استجابة الخلايا للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد في تنظيم سكر الدم.
تساعد في خفض ضغط الدم
تحتوي الهندباء على البوتاسيوم، وهو معدن مرتبط بانخفاض ضغط الدم، كما تستخدم لإدرار البول، لمساعدتها في إزالة السموم من أعضاءٍ معيّنة في الجسم.
فوائد الهندباء للكبد
لها دور في حماية الكبد من السموم، وتقليل الدهون المتراكمة عليه والمخزنة.
تحافظ على صحة الجلد
تساعد في حماية خلايا الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.
مستخلصات أوراق الهندباء وزهورها تعمل على منع تلف الجلد، عند استخدامها مباشرةً قبل التعرّض لأشعة الشمس أو بعدها.
إضافة إلى أن مستخلص الهندباء يقلّل من التهاب الجلد وتهيّجه مع زيادة الترطيب وإنتاج الكولاجين، وعلاج أنواع معينة من حَب الشباب.
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