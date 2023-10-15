فريق البحرين للرجبي يفوز ببطولة كأس الأردن الدولية للرجبي السباعي

(MENAFN
- Yoiku PR) : عاد منتخب البحرين للرجبي فائزاً باللقب في أول بطولة دولية له على الإطلاق، والتي أقيمت في عمان في الأردن الأسبوع الماضي. وتغلب البحرين للرجبي على جميع الفرق الأخرى في البطولة، وأحرز باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية ضد المنتخب الوطني الأردني بنتيجة 34-7.
وقبل المباراة النهائية، فازت البحرين على كردستان بنتيجة 47-7، وعلى منتخب الأردن الرديف بنتيجة 37-0، لتنهي البطولة دون هزيمة في جميع المباريات.
وتعد مشاركة البحرين في هذه البطولة أول ظهور للمنتخب الوطني في بطولة دولية، بعد قبول البحرين عضواُ في الاتحاد الآسيوي للرجبي، وهو الهيئة الإدارية الإقليمية لرياضة الرجبي، العام الماضي. وستكون المشاركة الدولية المقبلة للفريق في بطولة آسيا للرجبي السباعي التي ستقام في الدوحة يومي 3 و4 نوفمبر.
وعلق رئيس الاتحاد البحريني للرجبي نادر شاهين على الأداء الرائع للفريق قائلاً: "من خلال فوزه بالبطولة الدولية الافتتاحية، رسّخ منتخب البحرين الوطني مكانته بين الفرق القوية في الشرق الأوسط وآسيا بشكل عام. أنا سعيد بالفريق الذي قدّم أداءً قوياً أمام الفرق الأخرى في الأردن عكس التزامه بالتدريب واللياقة البدنية. ويؤكد هذا الفوز على جودة وقوة رياضة الرجبي في المملكة، وأتطلع إلى رؤية المنتخب الوطني يفوز بالعديد من الجوائز في المستقبل. نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز وتفاني اللاعبين في رياضة الرجبي في البحرين".
كما علق روري دروموند، مدير الرجبي في الاتحاد، على هذا الفوز التاريخي قائلاً: " نحن سعداء جداً بأداء الفريق في منافسة قوية أمام كردستان والأردن. العمل الشاق الذي قام به الفريق أتى بثماره حيث قدم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم، مما أدى إلى هذا الفوز الكبير للبحرين. تتضمن وظيفتي في الاتحاد زيادة الوعي بالرجبي في المملكة، وأعتقد أن وجود فريق وطني قوي يؤدي على أعلى مستوى هو أحد أكثر الطرق فعالية لنشر مثل هذا الوعي. أنا والفريق فخورون جدًا بتمثيل البحرين، ونأمل أن تلهم مثل هذه الانتصارات الآخرين لتجربة لعبة الرجبي في المملكة".
تأسس الاتحاد البحريني للرجبي في فبراير 2022 بناءً على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في ديسمبر 2021 بإنشاء الاتحاد. وتتيح عضوية البحرين في الاتحاد الآسيوي للمملكة اللعب في المباريات الدولية التنافسية والودية ضد الدول الأعضاء الـ 35 الأخرى في الاتحاد.
ويسعى الاتحاد البحريني للرجبي إلى تشجيع وتعزيز وتطوير لعبة الرجبي في المملكة والمساهمة في الرعاية الجسدية والنفسية والعقلية للأفراد من خلال التنشئة الرياضية والاجتماعية والثقافية الصحيحة، بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المختلفة ضمن القواعد واللوائح المعمول بها دولياً ومحلياً. كما يسعى إلى تعزيز العلاقات الدولية لهذه الرياضة والارتقاء بها لتحقيق أعلى مستويات التمثيل الرياضي داخل المملكة وخارجها.
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