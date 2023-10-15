مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تكرّم الطلبة الموهوبين

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2023: أقامت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ممثلة بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار اليوم (الأحد 15 أكتوبر الجاري) حفلاً لتكريم الموهوبين، حيث كرم سعادة الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان مجموعة من الطلبة الذين كانت لهم مُشاركات نوعية وانجازات بارزة في مجال الموهبة والابداع خلال العامين 2022 و2023.
ورحب سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالحضور مؤكدا حرص المؤسسة على تكريم الطلبة الموهوبين والمشرفين على إنجازاتهم النوعية تقديراً لجهودهم الكبيرة والأعمال القيمة والتي تمثل إضافة في عمل المؤسسة وتعكس أثر مشروعاتها وبرامجها في تعزيز المحصلة المعرفية والمهارية لدى الطلبة مما يسهم في تحقيق أهداف دعم التعليم وخدمة المجتمع بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 في تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، وأضاف بأن المؤسسة تواصل العمل على إطلاق المبادرات المساندة للمؤسسات التعليمية في الدولة وبما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في التعليم ويعزز التنافسية في مجال الجودة التعليمية ورعاية الموهوبين والمبتكرين ، كما أشار الدكتور السويدي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج النوعية الموجهة للميدان التعليمي لاسيما تلك المعنية بجودة المنظومة التعليمية واكتشاف ورعاية الموهوبين والتميز الطبي ، وأضاف أن المؤسسة تعمل مع شركائها في بلورة رؤية عميقة تتصل بدعم الكفاءة العلمية والمهارية لدى المستهدفين مما سيشكل نقلة في جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة ، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين أفراد ومؤسسات المجتمع لتحقيق غايات التعليم وتمنى الأمين العام لمؤسسة حمدان للمكرمين المزيد من التفوق والانجاز في حياتهم العلمية والعملية.
وبعدها أتيحت الفرصة للطلبة الموهوبين لعرض وشرح إنجازاتهم ومشاريعهم. ومن ثم بدأ تكريم الطلاب الموهوبين بمنحهم شهادات وتسليم ميداليات الفرق المشاركة في المسابقات ودرع الفريق الفائز.
وبدأ التكريم بفريق برنامج التلمذة المحلي، حيث تم تكريم المشرفة مريم محمد يوسف باحث في قسم علوم الكواكب والفضاء – مركز محمد بن راشد للفضاء.، والطالب محمد مروان آل علي لمشاركته بملصق عن "استقصاء التغيرات الموسمية في كثافة الهيدروجين وخروجه من المريخ" في مؤتمر الاتحاد الأوربي لعلوم الأرض.
ويهدف برنامج التلمذة المحلي إلى تقديم رعاية متتابعة ومتخصصة للطلبة ذوي الموهبة في مجالات علمية متنوعة ومهمة من خلال خبراء متميزين على المستوى الوطني والعالمي، بما يحقق أفضل استثمار ممكن لقدرات الطلبة ذوي الموهبة وخبرات المتخصصين. وقد تم ترشيح وإلحاق عدد من طلبة المركزـ، حيث اجتاز الطالب محمد مروان آل علي جميع مراحل البرنامج وقدم بحثاً عن مهمة الإمارات في المريخ في مؤتمر دولي.
وفي برنامج التعلم والذي يقدم للطلبة من الصفوف الثامن إلى الثاني عشر من خلال إشراكهم في برامج تعليمية من جامعات عالمية، وقد شارك فيه 6 من طلاب المركز وأنجزوا متطلبات البرامج العلمية بنجاح في العام 2022.
وتم تكريم كل من خليفة ناصر لوتاه على انجازه "غزو الفضاء"، جامعة جونز هوبكنز. كما تم تكريم شهد بدري عن إنجازها صياغة المقال، جامعة جونز هوبكنز، وعائشة سعيد العوضي "مقدمة في الأمن السيبراني"، جامعة نورثويسترن، وعايدة سالم عن إنجازها: "مقدمة في علم الأورام"، جامعة نورثويسترن، ونور خالد بن حماد، "مقدمة في عالم الأورام"، جامعة نورثويسترن، وسلامة محمد خادم، "مقدمة في علم الأورام"، جامعة نورثويسترن.
وتم تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة تحدي علوم المستقبل وهي أول مسابقة افتراضية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء للطلبة الموهوبين، وتنظم سنوياً بمشاركة الطلبة الموهوبين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شارك مركز حمدان بثلاثة فرق في الموسم الثاني للمسابقة وأحرز أحد هذه الفرق جائزة أفضل مبتكر وأشرف على المسابقة المدرب الأستاذ شربل النجار. وتم تكريم كل من عايدة سالم الرميثي وجمانة على العيدروس الفائزتين بجائزة أفضل مبتكر عن انجازهما School Traffic Destroyer. كما تم تكريم خالد محمد العمادي وعبد الله عمر محمد عن مشاركتهما Water Pipe Detector ، والفريق الثالث المكون من محمد أحمد الهاشمي ومحمد عبد الله النقبي عن مشاركتهما Smart Recycling .
وقد شهد حفل التكريم حضور العديد من المسؤولين والأساتذة والطلاب الموهوبين وأولياء أمورهم وغيرهم من المهتمين بقطاع التعليم والابتكار .
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