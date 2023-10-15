by stc solutions راعي بلاتيني لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر في الكويت

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 15 أكتوبر 2023:
أعلنت solutions by stc، الذراع المتخصص لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للشركات ، عن رعايتها البلاتينية لملتقى الحكومة الإلكترونية العاشر (EGOV10) في الكويت تحت شعار "مستقبل الحوسبة السحابية في الكويت" وبرعاية معالي فهد علي زايد الشعلة وزير الدولة لشؤون البلديات ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وذلك للعام الثاني على التوالي.
في خطوة تعكس الاهتمام بمستقبل الحوسبة في الكويت، سينعقد منتدى EGOV10 في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في قاعة البركة بفندق كراون بلازا – الكويت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبتنظيم من قبل الملتقى الاتحاد الكويتي للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية (KFEOCH) وإدارة شركة رازن افنتس Razen Events
وبالنظر إلى مكانتها و دورها الرئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وكمركز متكامل لحلول الأعمال الرقمية، فإن مشاركة solutions by stc في المبادرة تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف الأساسية التي تطمح الشركة إلى تحقيقها لقاعدة عملائها المتنامية في القطاعين الخاص و الحكومي.
في بيان لها ، أعربت solutions by stc عن أن رعايتها ومشاركتها الفعالة في المنتدى أمر هام يعكس التزام الشركة المستمر بقيادة الابتكار في السوق الكويتي ودعم الحكومة الكويتية طوال رحلة التحول الرقمي تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035. وستعرض solutions by stc، من خلال المنتدى، قدراتها في قطاع الأعمال بين الشركات في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، بالاضافة الى مجموعة من حلولها وخدماتها المتقدمة، والإنجازات التي حققتها في مجال الحوسبة السحابية، فضلا عن مناقشة قصص النجاح وشراكاتها الاستراتيجية مع خبراء و شركاء عالميين.
كما سلطت solutions by stc الضوء على أن المؤتمرات التقنية والمنتديات وورش العمل، مثل EGOV10، تلعب دورًا مهمًا في تسريع اعتماد التقنيات الجديدة والمتطورة على نطاق واسع في جميع أنحاء الكويت، ولهذا السبب حرصت الشركة على رعاية المنتدى.
وسوف يتعمق هذا الحدث في موضوع "مستقبل الحوسبة السحابية في الكويت"، حيث يقدم رؤى حول اتجاهات الحوسبة السحابية العالمية التي يقدمها كبار موردي الخدمات السحابية العالمية والمحلية. كما سيوفر فرصًا لتطوير الأعمال لموردي الخدمات السحابية من جميع أنحاء العالم. وستشمل المناقشات مزايا اعتماد الحوسبة السحابية ، والتحديات التي تمت مواجهتها أثناء عملية الانتقال للحلول السحابية، وأفضل ممارسات تخفيف المخاطر.
ويعد المنتدى أيضًا بمثابة منصة لشركات التكنولوجيا المحلية والمستثمرين ليكونوا جزءًا من هذه الرحلة ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومراكز المعلومات وكبرى شركات القطاع الخاص. فمن خلال شراكته الاستراتيجية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT)، سيغطي المنتدى بعض المشاريع التي خطط لها الجهاز للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت والتطوير المستمر لبرنامج الحكومة الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، سيسلط المنتدى الضوء على الحوسبة السحابية وأبعادها والفوائد التقنية لأنظمة الأتمتة في الكويت. وستشمل النقاط الرئيسية عائد الاستثمار من الحوسبة السحابية من حيث ترشيد الإنفاق ورفع إنتاجية الجهات الحكومية. وستتاح للحاضرين خلال المنتدى فرصة دراسة الجوانب التخطيطية والتنفيذية والتشريعية للتحول إلى الحوسبة السحابية.
وسيعرض الحدث أيضًا أفضل شركات وأنظمة وخدمات الحوسبة السحابية من الموردين العالميين والإقليميين والمحليين. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز صورة الكويت كسوق واعدة لشركات التكنولوجيا المتقدمة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية.
جدير بالذكر أن solutions by stc شاركت كراعٍ رئيسي في النسخ السابقة لمنتدى الحكومة الإلكترونية، نظراً للدور المهم الذي يلعبه المؤتمر في إبراز التنمية الرقمية والخطة الاستراتيجية الوطنية نحو الابتكار والتحول الرقمي. وستستمر solutions by stc في رعاية مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتمكين التحول الرقمي، بالإضافة إلى تطبيق الحلول الرقمية الحديثة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة اليوم.
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