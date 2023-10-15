إيران: حزب الله سيتخذ الإجراءات المناسبة بكل مرحلة

إيران: حزب الله سيتخذ الإجراءات المناسبة بكل مرحلة
التاريخ
10/15/2023 9:23:31 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن
حزب الله حدد كل مراحل الخطوط الحمراء وسيتخذ الإجراءات المناسبة في كل مرحلة.
MENAFN15102023000151011027ID1107242632
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