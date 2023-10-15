Sunday, 15 October 2023 05:45 GMT

إيران: حزب الله سيتخذ الإجراءات المناسبة بكل مرحلة

10/15/2023 9:23:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن
حزب الله حدد كل مراحل الخطوط الحمراء وسيتخذ الإجراءات المناسبة في كل مرحلة.

MENAFN15102023000151011027ID1107242632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث