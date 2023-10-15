«دبي الرقمية» تُطلق منصة «دبي.AI» للإجابة عن استفسارات المتعاملين بشكل لحظي وتفاعلي



أعلنت دبي الرقمية بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي عن إطلاق منصة (دبي. AI) والتي تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات ومعلومات عن مدينة دبي بمختلف قطاعاتها بتجربة سهلة، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومين في "متحف المستقبل" و"منطقة 2071" بأبراج الإمارات بدبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وقد تم تطوير المنصة بالشراكة مع الجهات الحكومية في الإمارة لإثراء المنصة بالمعلومات والخدمات في كافة القطاعات من مصادرها الموثوقة وتوفيرها لكافة فئات المتعاملين.

وتهدف منصة (دبي. AI) إلى توفير مصدر شامل وتفاعلي وموحد للمعلومات، يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية، تُغطي كافة قطاعات المدينة. وتُعد المنصة مساعداً رقمياً شخصياً للمتعامل، تم تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين بشكل لحظي وتفاعلي وبأسلوب عصري وطابع شخصي يشعرهم أن الإجابة مخصصة لهم من خلال الحوار التفاعلي.

وحول الموضوع، قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: "إن تحفيز التقنيات الناشئة وتوظيفها لتسهيل حياة الناس وتعزيز مستوى سعادتهم من خلال الخدمات والتجارب المقدمة لهم، هو اليوم نهج تتبعه دبي في مسيرتها التنموية ورحلتها لبناء المستقبل، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة للارتقاء بجودة الحياة الرقمية في الإمارة والاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وأوضح: "من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تترجم استباقية دبي وسعيها الحثيث والمستمر لتقديم تجارب سهلة للمتعاملين يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، تُعزز دبي الرقمية رؤيتها الشاملة للمدينة في جميع الابتكارات التي تعمل عليها مع شركائها الاستراتيجيين، وبما يضمن تحقيق جودة حياة رقمية أكبر للناس تتعلق بالعيش والعمل والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في حياتهم اليومية".

ومن جهته أكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن إطلاق هذه المنصة يدعم جهود دبي لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مختلف القطاعات والخدمات التي تهم أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم الحالية والمقبلة، تماشياً مع رؤية القيادة بأهمية تعزيز الشراكات الحكومية الفاعلة لإطلاق مبادرات نوعية وحلول مبتكرة توظف أحدث التطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وأضاف: "تشكل منصة (دبي. AI) التي تم إطلاقها بالتعاون بين دبي الرقمية ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي نموذجاً للتعاون الفاعل في تبني أفكار مستقبلية تنعكس تأثيراتها الإيجابية بشكل واضح على كافة المجالات وبما يتماشى مع سعي دبي لأن تكون من أفضل مدن العالم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بدورها قالت الدكتورة موزة سويدان المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: "انطلاقاً من دورنا المتمثل في رقمنة جميع جوانب الحياة في إمارة دبي، تعمل دبي الرقمية باستمرار على استكشاف التقنيات الناشئة والاستفادة من الإمكانات التي توفرها لإنشاء خدمات مخصصة ومتقدمة لمواطني الإمارة والمقيمين والزوار. ويُعَد الذكاء الاصطناعي والتوليدي على وجه الخصوص إنجازاً كبيراً يعمل على تحويل قطاعات بأكملها كل يوم. وتستغل منصة Dubai الإمكانات الكبيرة التي توفرها هذه التكنولوجيا وتضعها في متناول المستخدمين لضمان الوصول السلس والمباشر إلى الخدمات والمعلومات، مما يضمن في نهاية المطاف سعادة المتعاملين.

ومن خلال المنصة يمكن للمستخدمين بكافة فئاتهم من مواطنين ومقيمين وزوار وأصحاب الأعمال الاستفسار عن كل ما يتعلق، بالصحة والتعليم كالمدارس والمعاهد والجامعات، والأماكن السياحية والمطاعم والمواصلات، إلى جانب الرياضة والطقس والبيئة والسياحة والطيران والأعمال والعقارات وغيرها الكثير من تفاصيل المدينة التي يحتاجها المتعامل.

وتُتيح دبي الرقمية المنصة حالياً عبر الموقع الرسمي لمدينة دبي dubai وعبر تطبيق دبي الآن، فيما العمل مستمر لإضافة المزيد من مصادر المعلومات والخدمات في المدينة وتوفير المنصة عبر كافة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالجهات الحكومية في إمارة دبي.

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" في يونيو الماضي في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات بدبي، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.

وتشرف مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس دبي للإعلام وهيئة دبي الرقمية، على تنفيذ أهداف ومخرجات "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وخاصة في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ خطط العمل المستقبلية، واستقطاب أفضل الحلول العالمية، ودعم المواهب الوطنية والواعدة.

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