اتصالات من E& تتيح شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الهواتف المتحركة

أعلنت اتصالات من e& اليوم عن إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، وهو إنجاز تكنولوجي جديد يأتي عقب إتاحة الشبكة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) بداية عام 2023، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل خدمات الاتصال ونقل البيانات عبر شبكة مستقلة موثوقة وآمنة على مستوى الدولة.

وبموجب هذه الخطوة، تنتقل اتصالات من e& إلى مستوى متقدم من استخدامات الجيل الخامس إذ تعتمد التقنية الجديدة شبكة مستقلة للجيل الخامس، عوضاً عن الوصول الراديوي للجيل الخامس عبر شبكة الجيل الرابع المتقدمة 4G LTE.

ويتيح إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الهواتف المتحركة الحصول على أعلى سرعات لرفع البيانات، وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة، والارتقاء بتجاربهم عبر سرعات اتصال فائقة.

وتساهم هذه الشبكة في دعم العديد من التطبيقات المستقبلية بما في ذلك تجربة الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR) والفيديو عبر الراديو الجديد (ViNR) بطريقة تفوق تقنيات تطبيقات الإنترنت (OTT).

وأشار خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات لـ اتصالات من e&، إلى أهمية شبكة الجيل الخامس المستقلة للهواتف المتحركة في إحداث نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي وقال: "يشكل إطلاق الشبكة الجديدة إنجازاً هاماً على مسار رحلتنا في تطوير الشبكات واستخداماتها، نهدف من خلالها إلى تقديم الحلول المتكاملة لشبكة الجيل الخامس 5G في دولة الإمارات وتزويد عملائنا بأحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة، التي تساهم في رسم مستقبل التكنولوجيا، وتوفير الخدمات المتميزة لعملائنا إلى جانب أحدث حلول الاتصال بسرعات عالية وزمن استجابة منخفض".

وأضاف مرشد: "ساهمت شراكاتنا المثمرة في رفع جودة خدماتنا، وتعزيز موثوقية وكفاءة وقيمة الحلول التي نقدمها لعملائنا، ونعتز بالدور الحيوي الذي تقوم به اتصالات من e& لتطوير البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونلتزم بمواصلة الجهود لتزويد أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات".

وتعمل شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone) على تسريع تقديم الخدمات، ودفع عجلة الابتكار، بفضل نموذج الخدمة القائم على البرمجيات، بما يتيح تطبيقها بشكل متواصل.

وتبرز أهمية ميزة زمن الاستجابة المنخفض الذي يمكن تحقيقه باستخدام شبكة الجيل الخامس المستقلة من خلال تمكين الألعاب التي تتطلب زمن الاستجابة المنخفض، واستخدام تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز AR/VR المطورة، إلى جانب تحسينات كبيرة على التطبيقات التي تستخدمها المؤسسات ما يتيح أيضًا توظيف تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة، التي تتطلب اتصالا مستمرا بشبكة الإنترنت.

توفر اتصالات من e& للعملاء اتصالاً فائق السرعة بالإنترنت وزمن استجابة منخفض، من خلال خدمة شبكة الجيل الخامس المستقلة، مما يتيح تجربة مستخدم أكثر متعة وكفاءة.. بالإضافة إلى ميزة إنشاء شبكات متعددة والمعروفة بنظام " تقسيم الشبكة" إلى أجزاء افتراضية مخصّصة لدعم حالات استخدام محددة.

ويمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام من خلال تلبية أنواع مختلفة من متطلبات الشبكة، بما في ذلك مستويات مختلفة من زمن الاستجابة، والإنتاجية، والسعة، والموثوقية.

ويسمح هذا الأسلوب لشبكة الجيل الخامس بمعالجة جميع أنواع حالات الاستخدام من خلال استخدام نفس البنية التحتية للشبكة لتوفير أنواع مختلفة من الخدمات من خلال شرائح الشبكة الافتراضية داخل شبكة الهاتف المحمول الشاملة.

وتتضمن شبكة الجيل الخامس المستقلة الأساسية قدرات متعددة منها الحوسبة الطرفية، وتقسيم الشبكة، والتصميم القائم على الخدمة، ويؤدي الانتقال من مرحلة خدمة النفاذ اللاسلكي الثابت المستقل لشبكة (5G SA FWA) إلى مرحلة خدمة شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الأجهزة المتحركة، إلى فتح حقبة جديدة من حالات الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس المستقلة، مع تعزيز الكفاءة.

وتساهم تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة التي توظف التقنيات الجديدة مثل السحابة، والحوسبة الطرفية، والذكاء الاصطناعي، في دعم العديد من التطبيقات والحلول المبتكرة للمشتركين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك القطاعات المختلفة كالصناعة، والرعاية الصحية، والمتابعة الأمنية بسرعة عالية، وغيرها الكثير.





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