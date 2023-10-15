بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود الى إسرائيل الاثنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الى القاهرة الاحد على أن يعود الى اسرائيل الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت ست دول عربية لبحث الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن الى القاهرة إن "وزير الخارجية سيعود الى اسرائيل الاثنين لمزيد من المشاورات مع القادة الاسرائيليين".
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