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بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود الى إسرائيل الاثنين

10/15/2023 9:23:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


وصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الى القاهرة الاحد على أن يعود الى اسرائيل الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت ست دول عربية لبحث الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن الى القاهرة إن "وزير الخارجية سيعود الى اسرائيل الاثنين لمزيد من المشاورات مع القادة الاسرائيليين".

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