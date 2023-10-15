نحو مليون نازح في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد مع إسرائيل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد ان نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما لوكالة فرانس برس إن "ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد الدامي بين الجانبين.





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