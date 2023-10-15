نحو مليون نازح في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد مع إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد ان نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما لوكالة فرانس برس إن "ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد الدامي بين الجانبين.
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