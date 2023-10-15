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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان تطورات المنطقة وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين

10/15/2023 9:23:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الراهنة.

وناقش الوزيران المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية أن تتركز الجهود الإقليمية والدولية على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري بالإضافة إلى تكثيف المساعي الرامية إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد.

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