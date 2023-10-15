بحضور عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.. تنظيم ناجح لبطولة تحدي الفجيرة للحواجز الجبلية والرياضية

شهدت ساحات حديقة الفجيرة للمغامرات انطلاق منافسات النسخة الثانية من منافسات تحدي الحواجز الجبلية والرياضية (تيف مادر)، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة قرابة 2500 مشارك من مختلف جنسيات العالم ومن كلا الجنسين تجمعوا لقبول التحدي بعبور الحواجز الجبلية والمائية الطبيعية والاصطناعية، واستغرقت منافسات التحدي أكثر من خمس ساعات، والتي نظمها مركز الفجيرة للمغامرات ضمن منصة الترويج السياحي للفعاليات والأنشطة «اكتشف الفجيرة»، وشهد التحدي عضوا اللجنة المنظمة عمر زين الدين وطارق عبدالله ومنسق التحدي دنكن ديويس وجمهور كبير، وشهدت المنافسات مشاركة 7 فرق محلية و16 فريقاً من داخل الدولة، بواقع 25 – 50 رياضياً شاركوا في 28 تحدياً رياضياً وبدنياً وترفيهياً.

بدوره تقدم عمر زين الدين عضو اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للدعم المستمر، والذي ساهم بمواصلة النجاح، مؤكداً أن النسخة الثانية من المنافسات حققت أهدافها بشكل كامل من خلال تنظيم كل الفعاليات الرياضية والتحديات بنجاح ووفقاً للمواصفات المعتمدة، مقدماً الشكر لجميع الجهات التي ساهمت بدعم تنظيم الفعاليات، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة المكاسب الإيجابية المتحققة لتعزيزها في النسخ المقبلة، وبخصوص الفائزين أكد أن كل مشارك تمكن من إكمال التحدي حتى آخر نقطة فيه يعد فائزاً في الفعالية التي شارك بها، ومنها التحدي الأصعب وهو تحدي الحواجز لعشرة كيلومترات.

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