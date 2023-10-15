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زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال غربي أفغانستان

10/15/2023 9:23:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ضرب زلزال قوي غرب أفغانستان مجددا صباح اليوم الأحد، نفس المنطقة التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية الاسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 2400 شخص.

وقالت مصادر طبية إنه حتى الآن لقى شخصان حتفهما وأصيب 154 آخرون، وجرى نقلهم لمستشفى في الإقليم.

وقال مسؤول محلي إنه من المتوقع تغير حصيلة القتلى والمصابين، حيث أن المستشفيات تنتظر استقبال المزيد من الضحايا من المناطق النائية.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن قوة أحدث زلزال بلغت 3ر6 درجة على مقياس ريختر. وقد وقع الزلزال الساعة (0336 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مدينة هيرات بغرب البلاد، وبالقرب من مركز الزلزال الذي وقع في السابع من أكتوبر الجاري،
على عمق نحو 3ر6 كيلومتر .

وقال أحد سكان إقليم هيرات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " المواطنون يقضون الليالي الباردة داخل خيم"، مضيفا" أغلبية المواطنين يشعرون بالفزع. هم يفكرون بحياتهم".

وكانت سلسلة من الزلازل تتراوح قوتها ما بين 6ر4 و 3ر6 درجة على مقياس ريختر قد ضربت نفس المنطقة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على عمق نحو 10 كيلومترات، مما أسفر عن مقتل نحو 2400 شخص، وتدمير ما لا يقل عن 20 قرية، وفقا لأحدث بيانات الحكومة التي تترأسها طالبان.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 90% من الذين لقوا حتفهم في الزلازل المدمرة كانوا من النساء والأطفال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن أكثر من 19 ألف شخص تضرروا .


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