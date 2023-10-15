منصور بن محمد يتقدّم مسيرة «العصا البيضاء» دعماً لأصحاب الهمم

تقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، مسيرة احتفالية نظّمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي بمناسبة "اليوم العالمي للعصا البيضاء"، والذي يصادف تاريخ 15 أكتوبر من كل عام، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة عدد من المكفوفين من موظفي الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومسؤولي الجمعيات.

وقال سموه بهذه المناسبة: "نحتفي في هذا اليوم من كل عام بالقوة والعزيمة التي يتمتع بها أصحاب الهمم من المكفوفين وهي مصدر إلهام لنا جميعاً. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكّنت دولة الإمارات من تقديم نموذج رائد في تمكين وتأهيل هذه الفئة ببناء بيئة مُحفّزة تضمن لهم مكانة فعّالة ومتميزة في جميع المجالات، من التعليم والتوظيف، إلى المشاركة المجتمعية والثقافية".

وأضاف سموه: "دبي تضع ضمن أولوياتها تصدُّر مدن العالم في تقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم باستثمار الابتكارات التكنولوجية وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، ولا شك في أهمية أن تتضافر كافة الجهود، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، لمنحهم كل الدعم اللازم وضمان حقوقهم في جميع المجالات، باعتبارهم جزءاً حيوياً من نسيج المجتمع وثروته البشرية".

شارك في المسيرة إلى جوار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبد الله بن خدية، مدير إدارة النقل الجوي بهيئة دبي للطيران المدني.

وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي قد نظّمت خلوة وجلسة نقاشية بعنوان "دبي المستقبل بأعينهم" حضرتها معالي حصة بنت عيسى بوحميد بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة البصرية من أكثر من عشر جهات وجمعيات في الدولة، وموظفين في دوائر حكومية ومؤسسات تعليمية بهدف استعراض تجاربهم والتعرّف على فرص وآفاق تطوير خدمات وحلول نوعية مبتكرة تعزّز تسهيل حياتهم وتتيح لهم مشاركة أوسع في جميع قطاعات المجتمع.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي للعصا البيضاء، يشكّل مناسبة مثالية للتعبير عن التضامن مع أصحاب الهمم بصفة عامة وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص، وتعزيز فهم أشمل لاحتياجاتهم والعمل على مختلف المستويات لدعم استقلاليتهم وتمكينهم، موضحةً أن العصا البيضاء هي رمز للقوة والقدرة على التحدي ومساعدة أصحابها على خوض غمار الحياة.

وأضافت معاليها: "في اليوم العالمي للعصا البيضاء نؤكد التزامنا أفراداً ومسؤولين بالعمل المستمر لإيجاد حلول استثنائية تذلل جميع العقبات التي قد تعيق حصول أصحاب الهمم على حقوقهم الكاملة في المجتمع، وبالسعي المتواصل لتلبية تطلعاتهم وطرح مبادرات مستدامة مثمرة تلبي احتياجاتهم اليومية. إننا نستلهم من أصحاب الهمم في هذا اليوم قوة الإرادة والعزيمة، ونؤكد دعمنا اللامحدود وتقديرنا العميق لهذه العزيمة والقدرة على التحدي والتفوق".

واستعرض الحضور في الخلوة الخدمات والتسهيلات اللازمة لتشجيع وتمكين ذوي الإعاقة البصرية لدخول سوق العمل وريادة الأعمال، والتحديات التي تواجههم في عدد من الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات المصرفية وسبل تسهيل حصولهم على تلك الخدمات. كما ناقشت الخلوة فرص تطوير البنية التحتية الداعمة للمكفوفين في المرافق العامة والفنادق ومراكز التسوق لتكون مهيأة ودامجة لأصحاب الهمم.

وخرجت الخلوة بعددٍ من التوصيات سيتم مراجعتها وبلورتها بما يسهم في إطلاق مبادرات وخطط مستقبلية، وتضمنت مقترحات تتعلق بتعزيز البنية التحتية الداعمة للمكفوفين، مثل تطبيقات للدعم الصوتي في المطاعم أو المرافق العامة، ومقترحات تتعلق بتسهيل التعاملات التجارية لهم كقراءة مواصفات المُنتَج صوتياً من خلال الـQR code، وتفعيل سياسة النفاذ الإلكتروني وسياسة إمكانية الوصول لخدمات القطاع المصرفي وتعديل القانون المصرفي المركزي بما يتناسب مع احتياجاتهم.

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