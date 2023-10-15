وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة دعما لغزة .. حديث مواقع التواصل .. (استمع)

(MENAFN
- Amman Net) مع استمرار الوقفات التضامنية مع اخواتنا في قطاع غزة، حصل يوم أمس وقفتين تضامنيتين الأولى في الرابية والأخرى في السفارة الأمريكية تنديدًا بالموقف الأمريكي مع اسرائيل في عمان
كما وتم إعلان مقاطعة للمنتجات والشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في الأردن والوطن العربي
لقي ذلك تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل المواطنين والعالم العربي اجمع
ايمان شلتوف علقت :...الاعتصام بعييييد عن السفارة الأمريكية ....السفارة محوطة بحراسة ....وسكرو الشوارع حتى ماحدايوصلها....
وعلقت ليلى محمد : مقاطعة المنتجات والشركات داعمة للاحتلال هو اقل شيء ممكن ان نفعله لمحاولة مساعدة اخواننا في غزة
واستبدال هذه المنتجات بمنتجات وطنية محلية الصنع ترفع من اقتصاد دولنا العربية
واضاف عماد الصرايري : شو بتفيد هيك تحركات شو بتقدم لقضية فلسطين و لاهلنا الذين يعيشون تحت الاحتلال الغاشم ...
لم تغلق سفارة واحده بالعالم العربي والاسلامي او طرد دبلوماسي واحد للعدو او توقيف التعامل التجاري و السياحي والعسكري او وقف الرحلات الجوية مع دولة الاحتلال
هذه المسيرات والتحركات لا تقدم ولا تأخر
بس هتافات وشعارات ....
ممكن اتفيد هيك تحركات بالغرب بانها توصل رسائل للمجتمع الغربي المغيب تماما عما يحصل بفلسطين المحتلة
ولكن بدولنا العربية والاسلامية ليس لها اي معنى او ضرورة
رنا النتشة علقت : شبعنا من الحكي ما بدنا تضامن بدنا خطط مدروسه وتنفيذ من كل الدول العربيه
كما ويستمر الاحتلال بقصف بيوت المدنيين في غزة كما ويستمر بمنع دخول أيّ مساعدات غذائية او طبية اليها واستمراره أيضا بقطع الماء والكهرباء فيها.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة دعما لغزة .. حديث مواقع التواصل
MENAFN15102023000209011053ID1107242572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.