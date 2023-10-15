وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة دعما لغزة .. حديث مواقع التواصل .. (استمع)

MENAFN - Amman Net) مع استمرار الوقفات التضامنية مع اخواتنا في قطاع غزة، حصل يوم أمس وقفتين تضامنيتين الأولى في الرابية والأخرى في السفارة الأمريكية تنديدًا بالموقف الأمريكي مع اسرائيل في عمانكما وتم إعلان مقاطعة للمنتجات والشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في الأردن والوطن العربي

لقي ذلك تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل المواطنين والعالم العربي اجمع

ايمان شلتوف علقت :...الاعتصام بعييييد عن السفارة الأمريكية ....السفارة محوطة بحراسة ....وسكرو الشوارع حتى ماحدايوصلها....

وعلقت ليلى محمد : مقاطعة المنتجات والشركات داعمة للاحتلال هو اقل شيء ممكن ان نفعله لمحاولة مساعدة اخواننا في غزة

واستبدال هذه المنتجات بمنتجات وطنية محلية الصنع ترفع من اقتصاد دولنا العربية

واضاف عماد الصرايري : شو بتفيد هيك تحركات شو بتقدم لقضية فلسطين و لاهلنا الذين يعيشون تحت الاحتلال الغاشم ...

لم تغلق سفارة واحده بالعالم العربي والاسلامي او طرد دبلوماسي واحد للعدو او توقيف التعامل التجاري و السياحي والعسكري او وقف الرحلات الجوية مع دولة الاحتلال

هذه المسيرات والتحركات لا تقدم ولا تأخر

بس هتافات وشعارات ....

ممكن اتفيد هيك تحركات بالغرب بانها توصل رسائل للمجتمع الغربي المغيب تماما عما يحصل بفلسطين المحتلة

ولكن بدولنا العربية والاسلامية ليس لها اي معنى او ضرورة

رنا النتشة علقت : شبعنا من الحكي ما بدنا تضامن بدنا خطط مدروسه وتنفيذ من كل الدول العربيه

كما ويستمر الاحتلال بقصف بيوت المدنيين في غزة كما ويستمر بمنع دخول أيّ مساعدات غذائية او طبية اليها واستمراره أيضا بقطع الماء والكهرباء فيها.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة دعما لغزة .. حديث مواقع التواصل