الأمم المتحدة: نرصد نزوحاً جماعياً باتجاه جنوب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الأمر الذي أصدره الاحتلال بإخلاء شمال قطاع غزة من سكانه، تسبب في نزوح جماعي باتجاه جنوبي القطاع المحاصر والفقير.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: "النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مستمر، بعدما أمر الاحتلال السكان بإخلاء المناطق قبل عمليات عسكرية".



وأضاف: "أن شركاء في المجال الإنساني أفادوا بأن عدد النازحين داخليا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ24 الماضية، لكن العدد الدقيق غير معروف".



واستقبلت الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) حوالى 64% من النازحين، في نحو 100 مبنى تستخدم كملاجئ طوارئ.



وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دمِّرت منازلهم أو تضررت أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، يقيمون مع أقارب وجيران، وفي منشآت عامة أخرى". سكاي نيوز