Sunday, 15 October 2023 05:44 GMT

الأمم المتحدة: نرصد نزوحاً جماعياً باتجاه جنوب غزة

10/15/2023 9:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الأمر الذي أصدره الاحتلال بإخلاء شمال قطاع غزة من سكانه، تسبب في نزوح جماعي باتجاه جنوبي القطاع المحاصر والفقير.


وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: "النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مستمر، بعدما أمر الاحتلال السكان بإخلاء المناطق قبل عمليات عسكرية".


وأضاف: "أن شركاء في المجال الإنساني أفادوا بأن عدد النازحين داخليا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ24 الماضية، لكن العدد الدقيق غير معروف".


واستقبلت الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) حوالى 64% من النازحين، في نحو 100 مبنى تستخدم كملاجئ طوارئ.


وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دمِّرت منازلهم أو تضررت أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، يقيمون مع أقارب وجيران، وفي منشآت عامة أخرى". سكاي نيوز

MENAFN15102023000208011052ID1107242571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث