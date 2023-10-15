آرسنال عقبة برشلونة في صفقة فيرميرين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة يواجه عقبة قوية أمام إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب آرثر فيرميرين.
ذكرت الصحيفة أن آرسنال يعتزم تشديد قبضته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والانقضاض على اللاعب الموهوب.
وتابعت: "رئيس البرسا خوان لابورتا مهتم بكسب خدمات لاعب رويال أنتويرب الذي يلعب في المجموعة نفسها التي تضم النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا".
وأشارت إلى أن النادي البلجيكي لن يقبل الحصول على أقل من 20 مليون يورو نظير بيع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، لافتة إلى أن نية "المدفعجية" في التحرك بشكل سريع في يناير (كانون الثاني) المقبل قد يضرب طموحات "البلوغرانا" في ضم أحد المواهب التي يستهدفها النادي.
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