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آرسنال عقبة برشلونة في صفقة فيرميرين

10/15/2023 9:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة يواجه عقبة قوية أمام إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب آرثر فيرميرين.
ذكرت الصحيفة أن آرسنال يعتزم تشديد قبضته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والانقضاض على اللاعب الموهوب.
وتابعت: "رئيس البرسا خوان لابورتا مهتم بكسب خدمات لاعب رويال أنتويرب الذي يلعب في المجموعة نفسها التي تضم النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا".
وأشارت إلى أن النادي البلجيكي لن يقبل الحصول على أقل من 20 مليون يورو نظير بيع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، لافتة إلى أن نية "المدفعجية" في التحرك بشكل سريع في يناير (كانون الثاني) المقبل قد يضرب طموحات "البلوغرانا" في ضم أحد المواهب التي يستهدفها النادي.

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