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منتخب الفدائي يختار الجزائر لخوض مبارياته الرسمية

10/15/2023 9:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يريد خوض التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بالجزائر.


وتحدث الرجوب لإذاعة الجزائر الدولية في تصريحات نقلها موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم، إذ قال: "وجهنا طلبا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل الاستقبال في ملاعب الجزائر، ونحن ننتظر الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي والفيفا".

ووقع المنتخب الفلسطيني بالمجموعة التاسعة ضمن التصفيات المزدوجة، إلى جانب منتخبي أستراليا ولبنان، حيث يلعب مباراته الأولى خارج أرضه أمام المنتخب اللبناني، قبل أن يستقبل أستراليا في الجولة الثانية، وهذا خلال التوقف الدولي المقرر شهر نوفمبر المقبل.
وعلق الرجوب أيضا على رفع الوشاح والعلم الفلسطينيَين من قبل لاعبي المنتخب الجزائري قبل وبعد مباراته الودية أمام الرأس الأخضر، والتي جرت يوم الخميس الماضي، بمدينة قسنطينة، قائلا: "ما عبر عنه اللاعبون الجزائريون رسالة إيجابية مقدرة عند كل الفلسطينيين".
يذكر أن منتخب فلسطين قد انسحب من المشاركة في كأس "ميرديكا" الودية في كوالالمبور، بسبب الظروف الراهنة، حيث كان مقررا أن يشارك إلى جانب منتخبات طاجيكستان والهند وماليزيا.
وتداولت الجماهير الجزائرية خبر رغبة فلسطين في الاستقبال بالجزائر على نطاق واسع، ورحبوا بقوة بهذا القرار، مؤكدين بأنهم سيكونون المشجع رقم واحد لمنتخب "الفدائي"، في حال تأكد وترسيم الأمور من طرف الهيئات المسؤولة.

ملاعب

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