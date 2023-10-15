كتائب القسام : قصفنا مجمع مفتاحيم وتل ابيب رداً على مجازر الصهاينة بحق المدنيين

كتائب القسام : قصفنا مجمع مفتاحيم وتل ابيب رداً على مجازر الصهاينة بحق المدنيين
التاريخ
10/15/2023 9:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكدت كتائب القسام انها قامت بقصف مجمع " مفتاحيم" برشقة صاروخية .
وقالت القسام عبر قناتها الخاصة بمنصة تيليجرام :" كتائب القسام تقصف مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.
كما واكدت انها قصفت مدينة "تل أبيب" برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين .
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