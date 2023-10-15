أطعمة غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مضادات الأكسدة من العناصر الضرورية التي يحتاجها الجسم الأشخاص للتقليل من فرص الإصابة بالأمراض بما في ذلك السرطان بمختلف أنواعه، وبالتالي يجب الحرص على تناولها بكميات مناسبة.



أطعمة غنية بمضادات الأكسدة



1- الطماطم

تتميز الطماطم باحتوائها على كمية كبيرة من الليكوبين وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات وبالتالي يتم الحصول عليها عند تناول الطماطم نيئة ولكن يمكن تناولها في صورة صلصة أو خلطها بباقي الأطعمة

2- الثوم

الثوم من الأطعمة قوية التأثير على صحة الجسم فهو يحتوي على مادة الأليسين المعروف بكونها مضادات أكسدة قوية وفعالة وبالتالي يجب الحرص على إضافة الثوم إلى الأطعمة مع إضافة التوابل ويفضل أن يتم تجنب وضع كميات كبيرة من الثوم لتجنب أي مضاعفات صحية مثل تغير رائحة النفس.



3- الشوكولاتة الداكنة

على الرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون إلا أنها غنية بكميات كبيرة من مضادات الاكسدة نظرًا لاحتوائها على نسبة جيدة من الكاكاو لذلك يفضل اختيار الشوكولاتة الداكنة للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.



4- القهوة

يمكن أن يساعد تناول كوب واحد من القهوة في تعزيز قدرة مضادات الأكسدة حيث تساعد على منه تلف الخلايا ولكن يجب الحرص جيدًا من وضع أي إضافات مثل السكر أو الكريمة، كما يفضل تناولها بكميات مناسبة دون الإفراط في تناولها.



5- عين الجمل

يعرف عين الجمل بأنه من أكثر أنواع المكسرات التي تحتوي على مادة البوليفينول وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم حيث يفضل تناول سبع حبات من عين الجمل للحصول على أفضل النتائج.

الكونسلتو