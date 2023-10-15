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مقاتلة سو-27 تمنع اقتراب مسيرة استطلاع أمريكية من أجواء روسيا فوق البحر الأسود

10/15/2023 9:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية باقتراب مسيرة استطلاع أمريكية من طراز "Global Hawk" من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود، وأن مقاتلة "سو-27" أقلعت لاعتراضها.
وقال المكتب إن الرادارات رصدت هدفا جويا فوق البحر الأسود كان في طريقها نحو الحدود الروسية.


وأضاف: "لتحديد هدف جوي ومنع انتهاك الحدود الروسية انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوي المناوبة. حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه مسيرة استطلاع من طراز "RQ-4B Global Hawk" تابعة للقوات الجوية الأمريكية".


وتابع: "مع اقتراب المقاتلة الروسية، ابتعدت المسيرة الأمريكية عن الحدود الروسية"، مشيرا إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها بعد منع انتهاك الحدود الروسية.


خلصت الوزارة القول إن تحليق المقاتلة الروسية جرى وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة وبمراعاة تدابير السلامة".

RT

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