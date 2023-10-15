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استجابة لتوجيهات الملك .. مجلس الوزراء يتخذ قراراً عاجلاً

10/15/2023 9:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، انه استجابة لتوجيهات جلالة الملك، قرر مجلس الوزراء تخصيص 3 ملايين دينار دعماً لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ونصف مليون دينار كمعدات طبية وأدوية لأهلنا في قطاع غزة .

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