استجابة لتوجيهات الملك .. مجلس الوزراء يتخذ قراراً عاجلاً
التاريخ
10/15/2023 9:10:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، انه استجابة لتوجيهات جلالة الملك، قرر مجلس الوزراء تخصيص 3 ملايين دينار دعماً لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ونصف مليون دينار كمعدات طبية وأدوية لأهلنا في قطاع غزة .
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