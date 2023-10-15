مشروع لإنتاج تقنية الشرنقة الزراعية في الكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الأحد، اتفاقية استثمار لإقامة مصنع سيتخصص باستخدام تقنية "الشرنقة" في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك، ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية بالتعاون مع وزارة الزراعة.



ووقع الاتفاقية عن شركة المدن الصناعية مديرها العام عمر جويعد، وعن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مديرها العام فادي الناصر.



ووفقا الاتفاقية سيخصص المصنع باستخدام تقنية الشرنقة وهي من التقنيات الموفرة لمياه الري، وصديقة للبيئة لا سيما أنها قابلة للتحلل في التربة بعد فترة معينة.



وقال جويعد، إن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات وقعتها الشركة لاستثمارات زراعية أردنية، استفادت من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية، متوقعا أن يوفر هذا المشروع قرابة 20 فرصة عمل.



وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الحوافز الاستثمارية الممنوحة في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك، خاصة حوافز مشروع دعم الصناعات الزراعية أو الحوافز الممنوحة لأسعار الطاقة وكلف المناولة وشمول الاستثمارات ببرنامج الفروع الإنتاجية بما يخفف على الصناعيين من كلف الإنتاج.



من جانبه قال الناصر، إن المصنع الجديد للشرنقة في مدينة الحسين الصناعية سيكون محطة رائدة للابتكار الزراعي، وسيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.



وأشار إلى أهمية تقنية الشرنقة في تحسين كفاءة استهلاك المياه والحفاظ على البيئة، مؤكدا التزام الجمعية بتشجيع المشاريع الزراعية المستدامة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية.



ووفقا لبيان مشترك فإن المصنع سيستفيد من حوافز استثمارية تقدمها شركة المدن الصناعية وفي مقدمتها حوافز خاصة بالاستثمارات الزراعية القائمة في المدن الصناعية وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين ووزارة الزراعة مطلع هذا العام، وحوافز منحها مجلس الوزراء للاستثمارات في مدينة الحسين الصناعية وفي مقدمتها خصومات على فاتورة الكهرباء بنسبة 75بالمئة لأول سنتين، و50 بالمئة للسنة الثالثة والرابعة، و25 بالمئة للسنة الخامسة، وشمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم كلف المناولة للبضائع المصنعة في المدينة بميناء حاويات العقبة.