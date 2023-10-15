كتائب القسام تنشر بالفيديو تفاصيل قذيفة الياسين الجديدة

كتائب القسام تنشر بالفيديو تفاصيل قذيفة الياسين الجديدة
التاريخ
10/15/2023 9:10:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت كتائب القسام عن قذيفة جديدة مضادة للدروع تدعى " قذيفة الياسين" والتي دخلت الخدمة في عملية طوفان الاقصى .
وقالت كتائب القسام في بيان عبر تيليجرام :" قذيفة "الياسين" محلية الصنع "في قطاع غزة" مضادة للدروع من عيار 105 ملم، وهي قذيفة ترادفية ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ودخلت الخدمة خلال معركة #طوفان_الأقصى "
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